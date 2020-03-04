Yeşilboğaz, stajyer avukatlarla buluştu

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, stajyer avukatlardan ülke sorunlarına duyarsız kalmalarını istedi. Stajyer avukatlara önerilerde bulunan Yeşilboğaz, “Avukatların toplumdaki rolünün en önemlilerinden bir tanesi, ülkenin yaşadığı sorunlara duyarsız kalmamasıdır” dedi.

Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, stajyer avukatların tanışıp kaynaşmalarını ve aralarında mesleki dayanışma bilincini sağlamak amacıyla Mersin Barosu Staj Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kahvaltıya katıldı. Stajyer avukatlarla buluşmaya, Staj Eğitim Merkezi Başkanı Kasım Kozanoğlu, komisyon başkanları ve staj kurulu üyeleri de katıldı.



“Yaşıyorsak, umut var demektir”

Buluşmada bir konuşma yapan Baro Başkanı Yeşilboğaz, ülke gündemine ilişkin görüşlerini paylaştı. Şehit haberleri nedeniyle ülke gündeminin çok kötü olduğunu vurgulayan Yeşilboğaz, “Hepimizin yüreğini dağlayan şehit haberleri geliyor. Bu etkinliğimizi yapıp yapmayacağımızı çok düşündük. Ama savaşın tek beklentisi, insanların bu tür olaylar karşısında içine kapanıp, kendi başına kalıp yalnızlaşmasını sağlamaktır. Ancak, biz bunun tersini yapacağız. Bizler savaşa inat, dayanışma ve birlik içinde olacağız. Bu nedenle bu etkinliğimizi çok önemsiyoruz. Çünkü yaşıyorsak, umut var demektir. Dünyayı güzelleştirecek, dünyayı daha iyi yönlere götürecek insanlar bizleriz. Bu mücadeleyi dayanışma halinde hepimiz vermek zorundayız. Verdiğimiz sürece de bu ülke hak ettiği aydınlık günlere kavuşacaktır. Savaşın bir an önce son bulmasını, ülkemizin hukuk ve adaleti temel alarak liyakat unsurunun öne çıkarıldığı bir yaşama geçmesini temenni ediyoruz. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” diye konuştu.



“Avukatlar, ülkenin yaşadığı sorunlara duyarsız kalmamalı”

Baronun faaliyetleri hakkında da bilgi vererek, mesleki tavsiyelerde bulunan Yeşilboğaz, “Avukatların toplumdaki rolünün en önemlilerinden bir tanesi, ülkenin yaşadığı sorunlara duyarsız kalmamasıdır. Sadece kendini düşünen, para kazanan bir avukat modelinden çıkılmalıdır. Mersin Barosu olarak, ilgili merkez ve komisyonlarımızla birlikte, meslektaşlarımıza, kadına, çocuğa, mültecilere, doğaya ve hayvanlara yapılan hak ihlallerine geçit vermiyoruz, hukuksal mücadelemizi veriyoruz. Ülkenin dört bir yanında barolar olarak tuttuğumuz adalet nöbetleri ile herkes için adalet arıyoruz. Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremin ardından yaşanan mağduriyetlere, ülkemizde yaşanan insanlık dramlarına duyarsız kalmayıp yardım elimizi uzatıyoruz. Kadın, Çocuk ve İnsan Hakları Merkezlerimizle etkin mücadeleler gerçekleştiriyoruz. Bu mücadelede sizler de var olursanız, o zaman savunma mesleğini cübbenizin kutsallığına yakışır bir şekilde yapmış olursunuz” ifadelerini kullandı.

“Başarılı bir avukat olmak istiyorsanız, kendi alanınızda uzmanlaşmak zorundasınız” diyen Yeşilboğaz, birçok mesleki eğitimi Mersin’e getirmeye çalıştıklarının altını çizdi. Stajyer avukatların bu eğitimlere katılmalarının, mesleki bilgilerinin güncellenmesine katkı sağlayacağını dile getiren Yeşilboğaz, “Stajınızı başarıyla tamamlayıp, gücümüze güç katmanızı temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Stajyer avukatlar ise kendilerine verdikleri destekten dolayı Yeşilboğaz’a ve Yönetim Kuruluna teşekkür ettiler.

Yeşilboğaz, etkinlikte Avukat Hakları Merkezi Başkanı Elçin Özkan Yiğit ve merkez üyesi avukatlara, meslek sorunlarının çözümü adına yapmış olduğu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

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