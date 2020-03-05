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Emir'in sağlığına kavuşması için 30 bin liraya ihtiyacı var

DHA

Emir'in sağlığına kavuşması için 30 bin liraya ihtiyacı var


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde Sereplal palsi, epilepsi ve skolyoz hastası 6 yaşındaki Emir Doğan'ın ailesi, çocuklarının yürümesini ve konuşmasını sağlayacak 30 bin liralık kök hücre tedavisi için hayırseverlerden destek bekliyor. 
Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Serhan ve Şirin Doğan çiftinin üç çocuğundan biri olan Emir Doğan, doğumdan 3 gün sonra geçirdiği sarılık rahatsızlığı nedeniyle sereplal palsi, epilepsi ve skolyoz hastalığına yakalandı. 6 yıldır biberonla beslenen oğullarının yürümesi ve konuşması için mücadele verdiklerini belirten anne Şirin Doğan (26), Emir'in Kayseri'deki bir özel hastanede kök hücre tedavisi ile sağlığına kavuşabileceği bilgisini aldıklarını söyledi. Burada yapılacak tedavi için 30 bin lira gerektiğini ve hayırseverlerden destek beklediklerini ifade eden Şirin Doğan, "Eşim asgari ücretle çalışıyor. Bakım parası alıyoruz. Emir'in, birkaç seans sonunda sağlığına kavuşması için kök hücre tedavisinin yapılması gerekiyor. Bunun için de 30 bin lira isteniyor. Oğlum ağır ilaçlar kullanıyor ve gözümün önünde her geçen gün ölüme gidiyor. Hayırseverlerden yardım bekliyorum" diye konuştu. 
'YÜRÜME, KONUŞMA ŞANSI VAR'
Emir'in hastalık sürecini anlatan Şirin Doğan, şunları söyledi:
"Emir üç günlük bebek iken sarılık geçirdi. Aldığı kan sonunda vücudunun birçok yerinde engel oldu. Kuvözde iken nefessiz kaldığı için bazı damarları tıkandı. Bu beyin felcine neden olabiliyor. Fizik tedavi ve gerekli kontrollerini yapıyoruz, fizik tedavi ile yol kat ettik. Normalde gözleri bile oynamıyordu. Fizik tedavi ile hareketleri oldu, gözleri oynamaya başladı, algısı gelişti. Kök hücre tedavisi ile yürüme konuşma şansı var. Kullandığı ilaç çok ağır. Kalbine, ciğerlerine zarar veriyor." 
'İYİLEŞEN HASTALAR VAR'
Emir'in hastalığına sahip birçok çocuğun iyileştiğini vurgulayan Şirin Doğan, şöyle devam etti: 
"Normalde Hindistan'da yapılabilen bu tedavi, yaptığımız araştırmalarda Türkiye'de sadece Kayseri'de yapılıyor. Seans başı 25 bin lira isteniyor. İlaçları ise 2 bin lirayı buluyor. Altı günlük tedavi içinde ozon tedavisi ve kök hücre yapılıyor. Sonra taburcu ediliyor. 3 ay sonra kontrolleri oluyor. O kontrollere gidene kadar hocaya videolar gönderiliyor. Çocuğun gelişimi takip edilecek tedaviye cevap verince diğer seanslara geçilecek. Benim oğlum gibi hastalara üç ya da dört seans gerekiyor. Bu şekilde yürüyen konuşan daha fazla rahat rahat yemek yiyen çocuklar bile var. Eğer tedaviye cevap vermezse bir ya da iki seans daha gerekiyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2020-03-05 08:27:18

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