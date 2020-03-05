AKİB'ten konfeksiyon ve gıda ihracatında atak AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, Şubat ayında hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında yüzde 32, yaş meyve sebzede yüzde 21, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde yüzde 10 artış sağladıklarını belirtti

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), şubat ayında 1 milyar 17 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, hazır giyim ve konfeksiyon, yaş meyve sebze ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörleri atılım yaptı. AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, “Şubat ayında hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 32, yaş meyve sebzede yüzde 21, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde yüzde 10 artış sağladık” dedi. Türkiye’nin koronavirüs salgını nedeniyle Irak ve İran sınır kapılarını kapatması ile sıkıntılı bir sürece girildiğini kaydeden Uğur, ticaretin devam edebilmesi konusunda ‘tampon bölge’ kurulması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Türkiye’nin şubat ayındaki ihracatının yüzde 2,3 oranında artış ve 14,7 milyar dolar değer ile rekor tazelediğini anımsatan Başkan Hayri Uğur, AKİB olarak şubat ayında 1 milyar 17 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, son 12 aylık dış satımda yüzde 4,1 artış yakalayıp, 13 milyar 348 milyon dolara ulaştıklarını açıkladı. AKİB’in son 12 aylık verilere göre Türkiye geneli ihracattan yüzde 8 pay aldığını kaydeden Uğur, söz konusu dönemde hazır giyim ve konfeksiyon, yaş meyve sebze ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinin atılım yaptığını vurguladı. Başkan Uğur, “Şubat ayında en fazla ihracatı 315,5 milyon dolar ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği gerçekleştirdi. Bu Birliğimizi, 246,8 milyon dolar ile Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, 118 milyon dolar ile Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği takip etti. Bu ayda atılım yapan Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yüzde 32 artışla 27,6 milyon dolar, Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yüzde 21 artışla 118 milyon dolar, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 10 artışla 95 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Yine bu dönemde Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 5 artışla 71 milyon dolar, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 2 artışla 28 milyon dolar, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yüzde 1 artışla 75,5 milyon dolar dış satım gerçekleştirdi” diye konuştu.



‘Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ihracatımız 16 kat arttı’

AKİB’in üye ihracatçı sayısının 16 bini aştığını vurgulayan Hayri Uğur, “2019 Şubat ayında 896 bin dolar ihracat yaptığımız Güney Afrika Cumhuriyeti’ne bu yılın aynı döneminde yüzde bin 591 oranında rekor artışla 15 milyon 149 milyon dolar dış satım gerçekleştirdik. En önemli hedef pazarlarımız arasında yer alan Afrika’da tüm kıtaya hizmet vermek için belirlenen 4 ülkede lojistik üstler kurma yönünde şirketleşme sürecini tamamladık. Gana ve Kenya’da lojistik üstler kurmak için süreci başlattık. Bu yıl ile birlikte Afrika genelinde ihracat artışında ciddi bir sıçrama bekliyoruz” dedi.

İhracat artışında dikkat çeken diğer ülkeler arasında yüzde 107 artış ve 9,64 milyon dolar değer ile Tunus’un, yüzde 75 artış ve 55 milyon dolar ile Rusya Federasyonu’nun olduğunu belirten Başkan Uğur, “Şubat ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkelere baktığımızda yüzde 13 artış ve 95,5 milyon dolar ile Irak, yüzde 72 artış ve 75 milyon dolar ile Hollanda, yüzde 72 artış ve 69 milyon dolar ile İtalya ilk üç sırada yer aldı” diye konuştu.



İhracatta sektör ve ürün çeşitliliği artıyor

En fazla ihracat artışı sağlanan ülkelerde ürün grupları ele alındığında sektör çeşitliliğinin dikkat çektiğinin altını çizen Başkan Uğur, şunları kaydetti:

“2019 yılını 13,5 milyar dolar ihracat ile kapatan Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak, 2020 yılında yüzde 15’lik artış ile 15,5 milyar dolar ihracat hedefi belirledik. Geçen yıl Türkiye ortalamasının 4 katına yakın oranda ihracatımızı artırmıştık. Bu yıl da hedeflerimizi gerçekleştirmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. En fazla dış satım artışı sağladığımız Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus, Rusya Federasyonu, İtalya, Hollanda’ya ihraç ettiğimiz ürünlere baktığımızda kimyevi maddeler, yaş sebze meyve, tekstil, otomotiv yan sanayi, demirçelik ve mobilya sektörlerinin etkin olduğunu görüyoruz.”



Koronavirüse karşı tampon bölge gündemde

Tüm küresel ve bölgesel olumsuzluklara, belirsizliklere, koronavirüs salgınının global ekonomide ve ticarette oluşturduğu yavaşlamalara rağmen Türk ihraç ürünlerinin dünya pazarlarına aksamadan ulaşması için çalıştıklarını açıklayan Uğur, Ticaret Bakanlığı’nca bulaşıcı hastalığın tespit edildiği Irak ve İran ile sınır kapılarının kapatılması ile bu iki ülkeye ihracatta sıkıntılar yaşanmaya başladığını kaydetti.

Türkiye’nin Irak’a yıllık 9,4 milyar dolar, AKİB’in ise yaklaşık 1 milyar dolar ihracat yaptığını ifade eden Başkan Uğur, “Bizim en önemli önceliğimiz insanımızın sağlığıdır. Türk ulusunun sağlığını koruyacak tüm tedbirleri alırken, ticaretimizin de aksamadan devam etmesini sağlayacak çözümler üretmeliyiz” dedi. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde lojistik sektörü ile birlikte alternatif çözüm olarak tampon bölgeler kurulması üzerinde çalıştıklarını duyuran Uğur, “İhraç mallarının yüklü olduğu tır dorselerinin kurulacak tampon bölgede Iraklı nakliye firması araçlarına teslim edileceği ve sonrasında da boş dorselerin geri getirileceği bir sistemin kurulması hedefleniyor. Bölge olarak Irak’a gıda başta olmak üzere hemen hemen her sektörden ihracat gerçekleştiriyoruz. Sorunun çözümünün kısa sürede netleşmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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