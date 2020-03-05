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Malkoç: "Yunanlılar işledikleri cinayetlerin hesabını verecek" Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: "AB böyle devam ederse Yunanistan'ın suç ortağı olacak" "Yunanlılar, sınırdaki köylülere, Yunan vatandaşlarına silah veriyorlar ki, ‘gelenlere ateş edin’ diye. Bunlar uluslararası hukukta suçtur" "Yunanlılar da yargılanacak, onların suç ortağı niteliğinde olanlar da önümüzdeki yıllarda yargılanacak" "Türkiye, devlet olarak son 200 yılın en iyi dönemindedir"

İHA

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Yunanistan'ın sınırda göçmenlere uyguladıkları davranışların uluslararası hukukta suç olduğunu belirterek, "Yunanlılar, sınırdaki köylülere, Yunan vatandaşlarına silah veriyorlar ki, 'gelenlere ateş edin' diye. Bunlar, uluslararası hukukta suçtur. Hepsi tutanak altına alınıyor. Yunanlılar, işledikleri cinayetin hesabını verecekler. AB böyle devam ederse Yunanistan'ın suç ortağı olacak' dedi.

Malkoç: "Yunanlılar işledikleri cinayetlerin hesabını verecek" Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: "AB böyle devam ederse Yunanistan'ın suç ortağı olacak" "Yunanlılar, sınırdaki köylülere, Yunan vatandaşlarına silah veriyorlar ki, ‘gelenlere ateş edin’ diye. Bunlar uluslararası hukukta suçtur" "Yunanlılar da yargılanacak, onların suç ortağı niteliğinde olanlar da önümüzdeki yıllarda yargılanacak" "Türkiye, devlet olarak son 200 yılın en iyi dönemindedir"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Yunanistan’ın sınırda göçmenlere uyguladıkları davranışların uluslararası hukukta suç olduğunu belirterek, “Yunanlılar, sınırdaki köylülere, Yunan vatandaşlarına silah veriyorlar ki, ‘gelenlere ateş edin’ diye. Bunlar, uluslararası hukukta suçtur. Hepsi tutanak altına alınıyor. Yunanlılar, işledikleri cinayetin hesabını verecekler. AB böyle devam ederse Yunanistan’ın suç ortağı olacak’ dedi.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Ombudsman Halkla Buluşuyor” programı kapsamında Mersin’e geldi. Mersinlilerle buluşacağı program kapsamında bir dizi ziyaret de gerçekleştirecek olan Malkoç’un ilk durağı Mersin Valiliği oldu. Malkoç, sahil Valilik binasında Mersin Valisi Ali İhsan Su ile bir araya gelerek, ziyaretiyle ilgili bilgi verdi.

“Yunanlılar silah kullanarak 3 kişiyi öldürdüler”
Başdenetçi Malkoç, burada bir gazetecinin Yunanistan sınırında toplanan mültecilere uygulanan insanlık dışı davranışların uluslararası hukukta karşılığı olup olmadığını sorusunu da yanıtladı. Kamu Denetçiliği Kurumu olarak, Yunanistan’a geçişler konusunda Yunanlıların yaptığı yanlışlıkları ve işlediği suçları yerinde görmek üzere birkaç gün önce Edirne’ye gittiklerini söyledi. Türkiye’nin Yunanistan ile 204 kilometrelik sınırı olduğunu belirten Malkoç, “Ama göçmenlerin kapıdan geçmek için baskı kurdukları yer Pazarkule mevki. Orada bir yığılma var. Ve maalesef Yunanlılar silah kullanarak 3 kişiyi öldürdüler. Bizim tespit ettiğimiz orada 20’nin üzerinde yaralı vardı. Bunların bir kısmı mermiyle yaralanmış, Yunanlılar karşı tarafa geçenlerin bir kısmını da dövmüşler, yaralamışlar. Çocukları yaralıyorlar, çocukların biberonlarını alıyorlar. Göçmenlerin üzerlerindeki elbiseleri, cep telefonlarını, paralarını gasp edip, iç çamaşırlarıyla Türkiye’ye gönderiyorlar” dedi.

“Yunanlılar, sınırdaki köylülere, Yunan vatandaşlarına silah veriyorlar ki, ‘gelenlere ateş edin’ diye”
Tüm bunların hepsinin Türkiye tarafından tutanak altına alındığını vurgulayan Malkoç, “Bunlar uluslararası hukuka göre suçtur. Düşünebiliyor musunuz, silahla beraber ateş ediyor, o mazlum, masum, evi olmayan, annesi, babası ölmüş mağdur insanları öldürüyor. Türkiye 9 yıldan beri bu insanlara gönlünü açmış. Merhamet sahibidir bizim insanımız. Devletimiz şefkatlidir. Ama iki gün, üç gün bile dayanamadılar. Böyle bir şey olur mu? Yunanlılar, sınırdaki köylülere, Yunan vatandaşlarına silah veriyorlar ki, ‘gelenlere ateş edin’ diye. Bunlar, uluslararası hukukta suçtur; Evrensel İnsan Hakları Beyannamesine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine, Cenevre Sözleşmesine göre. Bizim oradaki bütün kamu görevlileri bu anlamda hepsini tutanak altına alıyorlar. Bununla ilgili adli tıptan raporlar alıyorlar. Başsavcılığın çok güzel çalışması var. Baro da bu konuda komisyon kurmuş” diye konuştu.

“Yunanlılar, işledikleri cinayetin hesabını verecekler. AB böyle devam ederse Yunanistan’ın suç ortağı olacak”
Türkiye’nin, insanlığın haysiyeti ve onuru adına 10 yıldan bu yana milletiyle devletiyle bu mağdur ve mazlum insanlara gereken ilgiyi, şefkati, yardımı yaptığını dile getiren Malkoç, “Ama bu yükü Türkiye’nin tek başına kaldırabilmesi mümkün değildir. Burada Avrupa’ya da Amerika’ya da sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğu herkes yerine getirecek. Yunanlılar bugün cinayet işliyorlar orada ama zannetmesinler hesabı verilmeyecek; hepsinin hesabını verecekler. Avrupa Birliği, bugün Yunanistan’ın suçlarına göz yumuyor ama buna böyle devam ederse Yunanistan’ın suç ortağı olacak. Bunların hesabını uluslararası toplum, uluslararası hukuk, daha doğrusu dünyadaki vicdan sahibi olan bizim gibi ombudsmanlık kurumları ve insan hakları savunucuları sonuna kadar takip edecek” ifadelerini kullandı.

“Göreceksiniz; Yunanlılar da onların suç ortağı niteliğinde olanlar da yargılanacak”
Avrupa, Amerika ve Rusya’nın Türkiye’ye karşı yanlış davranışlarının kendilerini üzdüğünü kaydeden Malkoç, “Bazen haklarımızı çiğniyorlar ama Türkiye millet olarak çok güçlüdür. Devlet olarak son 200 yılın en iyi dönemindedir. Bunların hepsinin hukuki sonuçları olacak. Ama şunu memnuniyetle ifade edeyim ki, Edirne’de de gördüğümüz, Ankara’da da gördüğümüz; bu coğrafyada bin yıldan beri olan bu millet, bu devlet, tecrübesiyle gerekeni yapıyor. Gereken hukuki çalışmalar da yapılıyor. Görecekseniz, Yunanlılar da yargılanacak; onların suç ortağı niteliğinde olanlar da önümüzdeki yıllarda yargılanacak. En azından insan haklarını savunanlar, bizim gibi kamu denetçiliği kurumu gibi kurumlar bunların takipçisi olacak” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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