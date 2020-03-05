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Silifke'de yol genişletme çalışmaları sürüyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Silifke ilçesi Hırmanlı Mahallesi'nde heyelan nedeniyle kayan yolda genişletme çalışmaları yapılırken, Atakent Mahallesi'ndeki Paşa İni Sokakta sazlık ıslahı ve yol genişletme çalışmalarını gerçekleştirildiği bildirildi.

Silifke'de yol genişletme çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Silifke ilçesi Hırmanlı Mahallesi’nde heyelan nedeniyle kayan yolda genişletme çalışmaları yapılırken, Atakent Mahallesi’ndeki Paşa İni Sokakta sazlık ıslahı ve yol genişletme çalışmalarını gerçekleştirildiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Silifke Hırmanlı Mahallesi’nde şiddetli yağışların ardından oluşan heyelan nedeniyle kayan yola müdahale eden ekipler, genişletme çalışması gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz aylarda Silifke ve çevre ilçelerde etkisini gösteren şiddetli yağışta heyelan oluşan yolun bir kısmı geçen haftaki yağıştan da etkilenerek kaymıştı. Toprağın yaş ve yumuşak olması nedeniyle müdahale edilmeyen yolun uygun hale gelmesinin ardından çalışma başlatıldı. Trafik güvenliğinin olumsuz etkilendiği yolda, 1 paletli ekskavatör, 1 jsb, 1 dozer ve 2 kamyon ile 5 kişiden oluşan ekip, 1 haftadır çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor.
Ekipler ayrıca, Atakent Mahallesi Paşa İni Sokakta yıllardır sorun olan sazlığın ıslah çalışmalarını da gerçekleştirerek, yol genişletme çalışması yaptı. Şehir merkezinde kötü görüntü oluşturan ve larvaların üremesine neden olarak halk sağlığını tehlikeye atan sazlık bölge, ıslah edildi. Yol genişletme çalışmalarının da yapıldığı bölgede, 6 tane 1’lik baks kullanıldı. 5 kişiden oluşan ekip, 1 paletli ekskavatör, 1 jsb ve 3 kamyon ile çalışmalarını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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