Kursiyer kadınlara '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' sürprizi

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Bekirde Mahalle Evinde, okumayazma ve çeyiz hazırlama kursu gören kadınlara, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla sürpriz bir etkinlik düzenlendi.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan mahalle evleri ve sanat atölyelerinde resim, heykel, tiyatro, seramik, mozaik, dikişnakış, takı tasarım, el sanatları, giyim, ahşap boyama gibi farklı birçok alanda kurs ve eğitimler, yüzlerce kadının katılımı ve yoğun ilgi altında devam ediyor.

Kurs ve eğitimlere katılan kadınlara, İşKur desteğiyle günlük 30 lira ücret de ödenirken, kursiyer kadınlar, bu sayede hem mesleki ve beceri eğitimleri alıp yeni şeyler öğrenirken hem de aile bütçelerine katkıda bulunabiliyorlar. Kurslara katılıp birbirinden güzel el emeği ve göz nuru eserler oluşturan kadınlara, ürünlerini hem beğeniye sunabilmeleri hem de satış yaparak aile ekonomilerine gelir elde edebilmeleri amacıyla belediye tarafından sergiler de düzenleniyor.

Bekirde Mahalle evinde 8 Mart etkinliği

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın eşi Behiye Gültak’ın da katıldığı sürpriz etkinlikte, Bekirde Mahalle Evi’nde okumayazma ve çeyiz hazırlama kurslarına katılan 66 kadına ve kurs öğretmenlerine hediyeler verildi. Sınıfları dolaşarak kadınlarla sohbet eden Behiye Gültak, kreş sınıfını da ziyaret ederek miniklerle buluştu. Kadının, toplum içinde çok önemli yerlere gelebilmesinin önemine değinen Gültak, kadınlara yönelik mesleki beceri ve eğitim kurslarını önemsediğini söyledi.

Duygularını paylaşan kursiyer kadınlar ise özellikle okumayazma kursu sayesinde hayatlarının çok değiştiğini ifade ettiler. Okuma ve yazma öğrendikten sonra kendilerine olan özgüvenlerinin arttığını dile getiren kadınlar, artık toplum içinde çok daha rahat hareket edebildiklerini, resmi kurumlardaki işlerini kolaylıkla yapabildiklerini söylediler. Kendilerine bu imkânı sunan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezi’nden gelen kurs öğretmenlerine de teşekkür eden kursiyer kadınlar, ardından hep birlikte 'Güçlü kadın, güçlü gelecek, güçlü Akdeniz' diye haykırdılar.

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