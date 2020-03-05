Kaymakam Otcu, yaralı yüzbaşıyı ziyaret etti

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Mersin’in Tarsus İlçe Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan Piyade Yüzbaşı Yunus Örücü'yü evinde ziyaret etti.

Örücü ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Otcu, yakından ilgilendiği Örücü'nün çocuklarına da oyuncak hediye etti.

Kur'anı Kerim okunan ziyarette, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ ve İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir, İlçe Müftüsü Ali Can da hazır bulundu.

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