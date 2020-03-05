Topal: "Herkes bir Kuvayi Milliyecidir"

Mersin’in Tarsus ilçesinde Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği kuruluşunun 69. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Dernek Başkanı Mehmet Topal ve üyeler, Atatürk Anıtına çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşını okudular.

5 Mart 1951 tarihinde kurulan Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği'nin Tarsus Şube Başkanı Mehmet Topal, tüm Kuvayi Milliyeci'lerin 69. kuruluş yıldönümünü kutladığını, hayatını kaybetmiş büyükleri, şehit ve gazileri minnetle andıklarını söyledi.

Topal, "Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Tarsus Şubesi olarak gerek kaymakamımızın, gerekse belediyemizin yardım ve destekleri bizleri memnun etmektedir. Kendilerine bugüne kadar ki desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Topal, Kuvayi Milliyecilerin Kurtuluş Savaşında çok önemli görevler üstlendiğini ve vatanın kurtulmasında başrol oynadıklarını belirterek, "Herkeste bir Kuvayi Milliye ruhu vardır. Vatanını, milletini seven bir kuruluşa destek olmalıdır. Bizler atamızın izinde ülkemize, bayrağımıza, ezanımıza sahip çıkıyorum” şeklinde konuştu.

Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği’nin Tarsus Şubesi tarafından hazırlanan 69. kuruluş yıldönümü etkinliğine Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Hasibe Çetinkaya ve bazı sivil toplum kuruluşların temsilcileri katıldı.

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