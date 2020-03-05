İdlib şehidi İbrahim Tüzel'in son görüntüleri ortaya çıktı

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MERSİN, (DHA)SURİYE'nin İdlib bölgesinde rejimin hava saldırısında şehit olan askerlerden Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in aynı timde görev yaptığı arkadaşlarıyla birlikte askeri araç içinde çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.

Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesiyle paylaştığı son görüntülerde, askerlerin çalan müziğe eşlik ettiği görülüyor. Görüntülerde İbrahim Tüzel, ellerini kaldırıp, başını sallıyor. Tüzel ve silah arkadaşlarının oldukça neşeli oldukları görülüyor.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Akif ÖZDEMİR

2020-03-05 15:57:53



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