Mersin Barosu, 2020 yılını 'Kadına ve çocuğa şiddete karşı mücadele yılı' ilan etti

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 2020 yılını 'Kadına ve çocuğa şiddete karışı mücadele yılı’ ilan ettiklerini belirterek, bu yönde daha etkin mücadeleler gerçekleştireceklerini söyledi.

Mersin Barosu olarak, 2020 yılında kadına şiddetin, çocuk istismarının, çocuk suçlarının ortadan kaldırılmasına yönelik mücadelelerini artıracaklarını kaydeden Yeşilboğaz, “Bu konuda Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Merkezimiz özveriyle çalışmakta olup, değerli meslektaşlarımıza bilinçlendirme, bu alanda uzmanlaşma eğitimi verilmektedir. Yine kurum personellerine, okullarda velilere ve öğrencilere bu yönde farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Mersin Barosu olarak, üzerimizi düşeni yapmaya ve bu sorunlar ortadan kaldırılıncaya kadar hukuksal mücadelemizi ve farkındalık çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz" dedi. Yeşilboğaz, 2020 yılında sadece bununla sınırlı kalmayacaklarını, aynı zamanda ülkede yaşanan hak ihlallerine ve mesleğe yapılan saldırılara da 'dur' demek için mücadele edeceklerini ifade etti.

Kadına ve çocuğa şiddetin önlenmesi konusunda, meslektaşlarını ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Mersin Barosu tarafından hazırlanan ve yakında yayımlanacak olan kitap serisinin ve Mersin Barosu Dergisinin içeriği hakkında da bilgi veren Yeşilboğaz, “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, CEDAW (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi), 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Mevzuatın bir arada olduğu hazırlamış olduğumuz kitap, kılavuz niteliğinde olup, mevzuatta uygulanacak hükümler yer almaktadır. Kitabın, kadınlarımızın ve çocuklarımızın adalete erişimine ışık tutacağını temenni ediyorum. Gerek meslektaşlarımız, gerekse bu konularla ilgilenen sivil toplum örgütleri, bu kitaplarımızdan yararlanabilirler. Bu bilinçlendirmeyi ve bilgilendirmeyi yapmanın neticesinde, bu işin uygulayıcılarına da doğruyu göstermek anlamında herkese faydalı olacağına inandığımız bu kitabımız, yakında tüm meslektaşlarımıza, sivil toplum örgütlerine ve talep edenlere ulaştırılacaktır. Üç ayda bir çıkarmış olduğumuz Mersin Barosu Dergisini bu kez, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle özel sayı olarak, Kadın Hakları Merkezimiz tarafından hazırlanmış olup, hem meslektaşlarımıza hem de topluma rehber olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

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