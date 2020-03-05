‘Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum’ projesi başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

‘Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum’ projesi başladı

İHA

Mezitli Belediyesi, Mezitli Kent Konseyi ve VM Medikal Park Mersin Hastanesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum' sosyal sorumluluk projesi ile kadınların sağlığa erişimlerini ve sağlıklı yaşam alışkanlığı edinmelerini sağlamak için belli periyotlarla bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

‘Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum’ projesi başladı

Mezitli Belediyesi, Mezitli Kent Konseyi ve VM Medikal Park Mersin Hastanesi işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum’ sosyal sorumluluk projesi ile kadınların sağlığa erişimlerini ve sağlıklı yaşam alışkanlığı edinmelerini sağlamak için belli periyotlarla bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.
Üç kurumun işbirliğiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında hayata geçirilen ‘Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum’ projesinin tanıtımı VM Medical Park Mersin Hastanesi Konferans Salonu yapıldı. Toplantıya, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, VM Medical Park Mersin Hastanesi Genel Müdürü Dr. İlker Yılmaz, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul ile çok sayıda kadın katıldı.

“Sağlıklı kadın; sağlıklı gebe, sağlıklı çocuk ve sağlıklı toplumdur”
Toplantının açış konuşmasını yapan Genel Müdür Dr. Yılmaz, üç kurum olarak, ‘sağlıklı kadın, sağlıklı toplum’ ilkesiyle hareket ederek, kadın sağlığının korunmasına yönelik programlara hız verip çalışma başlattıklarını söyledi. Bu çalışmanın ana unsurunun kadın olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Ülkemiz nüfusunun yarısını oluşturan kadınlarımızın ve ailenin en önemli üyesi olan annenin sağlığı doğrudan kendisi için önemli olduğu kadar, doğacak çocukların sağlığı açısından da önemlidir. Anne sağlığı; aile sağlığından ve dolaylı olarak toplum sağlığından ayrı düşünülmemelidir. Sağlıklı kadın, sağlıklı gebe, sağlıklı çocuk ve sağlıklı toplumdur” dedi.
Kadının eğitim düzeyi yükseldikçe ekonomik ve sosyal yaşama katılımının da arttığına işaret eden Yılmaz, “Öğrenilmiş çaresizlik, tükenmişlik duygusu kadınlarımızın sağlık sorunlarıyla baş etme güçlerini oldukça zayıflatmaktadır. Kurumların temsilcileri olarak, bütün bunları göz önünde bulundurarak iş birliği ile sosyal sorumluluk projesi olan kadın sağlığı hizmeti kapsamında; sağlık bilgilendirme toplantıları yaparak kadınların kendilerine yönelik sunulan sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin sağlanması ve bu hizmetlerden yararlanmasının arttırılmasını sağladık” ifadelerini kullandı.
Üç kurumun, bu çalışmalara 3 aylık belirli periyodlarla planlı şekilde devam edeceği bilgisini veren Yılmaz, “Bizler toplumsal hizmete önem veren kurum ve kişiler olarak, en temel insan hakkı olan sağlık hakkının herkese tanınması gerektiğini savuruyoruz. Sağlık hakkı yaşam hakkına ilişkin olduğu için çok önemlidir. Kadınların sağlığının devlet tarafından güvence altına alınmasını da bu açıdan son derece önemsiyoruz. Kurumlarımız iş birliği içinde hareket ederek; kadınların sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanması, kendi sağlığının sorumluluğunu üstlenmesi ve kaygılarını minimuma çekebilmelerini amaçlamaktayız. Kadınlara yapılan tüm yatırımların gelecek kuşaklara katlanarak aktarılacağının bilincindeyiz. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların her türlü riskler karşısında donanımlı hale getirilmesi zorunludur” diye konuştu.
Yılmaz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınları Gününü de kutlayarak, dünyaya toplumsal cinsiyet eşitliği getirilmesini diledi.

“Kadınlar, güvenli gördükleri için Mezitli’de yaşamayı tercih ediyor”
Mezitli Belediye Başkanı Tarhan ise kadınlarla ilgili yaptıkları çalışmaların bir bölümünü de son günlerde Medical Park Hastanesi ile yürüttüklerini ve bunların Kent Konseyinin de desteğiyle devam edeceğini söyledi. Dünyada gelişmiş ülkelerde en çok önem verilen konularından birinin barınma, diğerinin de güvenli kentte yaşamak olduğunu belirten Tarhan, “Türkiye’de son yapılan nüfus sayımına göre, erkeklerin oranının yüzde 51, kadınların oranı ise yüzde 49. Mezitli’de ise tam tersi yüzde 51’i kadın, yüzde 49’u erkek. Yaptırdığımız araştırmada, özellikle yalnız yaşayan kadınlar, Mezitli’yi kendileri için daha güvenli görüyorlar ve o nedenle Mezitli’de yaşamak istiyorlar. Yine son verilere göre, Mersin ve Türkiye’de nüfus artış hızı yüzde 2,2’lerde iken, Mezitli’de ise Türkiye’de hiç görülmeyen bir artışla yaklaşık yüzde 5,5. Yani, nüfus artış hızının neredeyse 3 katı. Bu da insanların Mezitli’de yaşamak istediğini gösteriyor. Onun için bizim de her alanda daha çok hizmet götürmemiz gerekiyor. Bu noktada, dünyada önem verilen konulardan biri de kentlerin sağlıklı olması” şeklinde konuştu.

“Mezitli’de yaşayanların doğumdan ölüme kadar daha sağlıklı olmalarını istiyoruz”
Bugün artık ‘sağlıklı kent’ ifadesinin kullanıldığını vurgulayan Tarhan, sağlıklı toplum için sağlıklı insanlar olması gerektiğinin altını çizdi. Mezitli’de yaşayan insanların doğumdan itibaren ölüme kadar daha sağlıklı olmalarını istediklerini belirten Tarhan, şöyle devam etti:
“Ölümden itibaren diyoruz; insanların, belli yaştan sonra yaşlılığı aktif olarak sürdürmelerini istiyoruz. O nedenle bir Aktif Yaş Alma Merkezimiz vardı, ikincisini de hizmete açtık. Çok da başarılı oluyor. Herkes aktif olsun, sosyal faaliyetlerde bulunsun istiyoruz. Doğumdan itibaren diyoruz; Türkiye’de ölü doğum oranı birçok ülkeye göre fazla. Gelişmiş birçok ülkede belediyeler, çocuklar daha anne karnındayken annelerin daha iyi, daha sağlıklı beslenmeleri ve ölüm oranını düşürmek için ciddi çabalar harcıyorlar. Biz de bunun için Türkiye’deki Sağlıklı Kentler Birliğine üye olduk. Dünya Sağlıklı Kentler Birliği var; belediyeleri çok zor üye yapıyorlar. Biz 7’nci ve son fazındayız şu anda, bugünlerde üye olmak durumundayız. Oradan esinlendiğimiz bazı çalışmaları da Mezitli’de gerçekleştiriyoruz. Bunu herkes için yapıyoruz ama önce kadınlar sağlıklı olacak ki, bizler de sağlıklı olacağız. Tabi ki erkeklerin de sağlıklı olmaları gerekiyor, toplumun sağlıklı olması gerekiyor. Daha çok spor yapmamız, daha iyi beslenmemiz gerekiyor. Dünyada tehlike olan obezitenin önlenmesi için çaba göstermemiz gerekiyor. Bu kapsamda birçok çalışma yürütüyoruz.”
Tarhan, 8 Mart’ta kadın kooperatifi ve kadın el ürünlerinin satılacağı çarşının açılışlarını yapacaklarını belirterek, herkesi bu etkinliklere davet etti.
Mezitli Kent Konseyi Başkanı Gelbul da projeyle ilgili bilgi verdi.
Toplantı sonunda kadınlara çiçek dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Eski kocasının öldürdüğü Kübra öğretmenin ailesinden 'mütalaa' tepkisi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eski kocasının öldürdüğü Kübra öğretmenin ...
Akdeniz'de hırsızlık olayları aydınlatıldı
YEREL HABERLER Akdeniz'de hırsızlık olayları aydınlatıldı
Motorize ekipler, ani uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Motorize ekipler, ani uygulamalarla suçlulara göz ...
Mersin Barosu, 2020 yılını 'Kadına ve çocuğa şiddete karşı mücadele yılı' ilan etti
YEREL HABERLER Mersin Barosu, 2020 yılını 'Kadına ve çocuğa şiddete ...
Malkoç: Silahla mağdurları öldürüyorlar, uluslararası hukukta suç (2)
YEREL HABERLER Malkoç: Silahla mağdurları öldürüyorlar, uluslararası ...
Eski kocasının öldürdüğü Kübra öğretmenin ailesinden 'mütalaa' tepkisi
YEREL HABERLER Eski kocasının öldürdüğü Kübra öğretmenin ailesinden ...
Başdenetçi Malkoç: “Kamu Denetçiliği Kurumu, devletle millet arasında barış köprüsüdür” Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi" kapsamında Mersin’e gelerek, halkla buluştu Malkoç: “Hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz” “Demokrasi kültürünün yaygınlaşmasında, idarenin şeffaf olmasında katkı sağlamaya çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başdenetçi Malkoç: “Kamu Denetçiliği Kurumu, devletle ...
Toroslar'ın tarımsal ürünleri görücüye çıktı
YEREL HABERLER Toroslar'ın tarımsal ürünleri görücüye çıktı
Cinayet sanığının söyledikleri sinir krizi geçirtti Mersin'de boşandığı eşi öğretmen Kübra Aşkın'ı, seyir halindeki aracına çarparak durduran ve tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Davut D.’nin yargılanmasına devam edildi İddia makamı, Davut D.'nin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını isterken, mağdur avukatları verilen mütalaaya tepki gösterdi Mahkemedeki ifadesinde "kaderin bir oyunu" diye savunma veren sanık ise Kübra Aşkın'ın annesi Sebirhan ile Saliha'nın sinir krizi geçirmesine neden oldu
YEREL HABERLER Cinayet sanığının söyledikleri sinir krizi ...
KAAN Projesi Mersin'de hayata geçiriliyor
YEREL HABERLER KAAN Projesi Mersin'de hayata geçiriliyor
Tarsus’ta çocuklar tenisle tanışıyor
YEREL HABERLER Tarsus’ta çocuklar tenisle tanışıyor
İdlib şehidi İbrahim Tüzel'in son görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER İdlib şehidi İbrahim Tüzel'in son görüntüleri ortaya ...
İhracatçılar, 'tampon bölge' peşinde
YEREL HABERLER İhracatçılar, 'tampon bölge' peşinde
Sifilke'de yılın ilk çağla hasadı başladı
YEREL HABERLER Sifilke'de yılın ilk çağla hasadı başladı
(Görüntülü) ERDEMLİ - İDLİB SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN İBRAHİM TÜZEL'İN SALDIRIDAN BİR SAAT ÖNCE KİRPİ İÇERİSİNDE ÇEKİLEN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ERDEMLİ - İDLİB SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN ...
(Görüntülü) Malkoç Silahla mağdurları öldürüyorlar, uluslararası hukukta suç
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malkoç Silahla mağdurları öldürüyorlar, ...
Topal: "Herkes bir Kuvayi Milliyecidir"
YEREL HABERLER Topal: "Herkes bir Kuvayi Milliyecidir"
Kaymakam Otcu, yaralı yüzbaşıyı ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Otcu, yaralı yüzbaşıyı ziyaret etti
Malkoç: Silahla mağdurları öldürüyorlar, uluslararası hukukta suç
YEREL HABERLER Malkoç: Silahla mağdurları öldürüyorlar, uluslararası ...
(Görüntülü) Erdemli'de öğrenciler sokak hayvanlarını besledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erdemli'de öğrenciler sokak hayvanlarını ...
Robot Takımına Amerika seyahati öncesi moral yemeği
YEREL HABERLER Robot Takımına Amerika seyahati öncesi moral yemeği
Eşine şiddet uygulamayacağına söz verdi, tahliye edildi
YEREL HABERLER Eşine şiddet uygulamayacağına söz verdi, tahliye ...
Meryem Ana heykeli satılmadan ele geçirildi
YEREL HABERLER Meryem Ana heykeli satılmadan ele geçirildi
Erdemli'de tarihi eser operasyonu; Roma dönemine ait eserler ele geçirildi
YEREL HABERLER Erdemli'de tarihi eser operasyonu; Roma dönemine ait ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X