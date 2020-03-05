(Görüntülü) Eski kocasının öldürdüğü Kübra öğretmenin ailesinden 'mütalaa' tepkisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Eski kocasının öldürdüğü Kübra öğretmenin ailesinden 'mütalaa' tepkisi

DHA

MERSİN'de, geçen yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, boşandığı Murat Demir (41) tarafından tabancayla vurularak, öldürülen öğretmen Kübra Aşkın (37) ile ilgili davada mütalaa açıklandı. Aşkın ailesi, Demir için 'kasten öldürme' suçundan ceza istenmesine tepki gösterdi. Duruşmada söz alan anne Sebirhan Aşkın, sanığın 'tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi.

(Görüntülü) Eski kocasının öldürdüğü Kübra öğretmenin ailesinden 'mütalaa' tepkisi

MERSİN'de, geçen yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, boşandığı Murat Demir (41) tarafından tabancayla vurularak, öldürülen öğretmen Kübra Aşkın (37) ile ilgili davada mütalaa açıklandı. Aşkın ailesi, Demir için 'kasten öldürme' suçundan ceza istenmesine tepki gösterdi. Duruşmada söz alan anne Sebirhan Aşkın, sanığın 'tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi.
Olay, 14 Şubat 2019'da, Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi Demircanlar Kavşağı'nda meydana geldi. Çamlıbel Kız Meslek Lisesi'nde öğretmen olan Kübra Aşkın, 2 yıl önce boşandığı gemi mühendisi Davut Demir tarafından Sevgililer Günü'nde tabancayla vurularak, öldürüldü. Gözaltına alınan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Davut Demir hakkında 'kasten öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçlarından ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması, bugün 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın 4'üncü celsesine tutuklu sanık Murat Demir, Kübra öğretmenin annesi Sebirhan Aşkın, kardeşi Saliha Aşkın ile taraf avukatları ve çok sayıda kadın katıldı.
Karar aşamasına gelinen davada, iddia makamı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu sanık Murat Demir'in, suçun niteliği ve işleniş biçimi bakımından 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması istendi. İddia makamının mütalaası üzerine söz alan anne Sebirhan Aşkın, sanığın 'tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Saliha Aşkın da Murat Demir'in, ablasını tasarlayarak, planlı öldürdüğünü savunup, en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti. Aşkın ailesinin avukatları da mütalaaya katılmadıklarını belirterek, 'tasarlayarak öldürme' fiilinin meydana geldiğini belirtti.
'TEK İSTEDİĞİM BARIŞMAKTI'
Duruşmada sanık Murat Demir ise 'tasarlayarak öldürme' iddialarını reddetti. Olayı bütün yönleriyle anlattığını söyleyen Demir, "Böyle olsun istemezdim. Kaderin bir oyunu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Tek istediğim, barışmaktı; pişmanım. Keşke tüm bunlar yaşanmasaydı" dedi.
Tarafları dinleyen mahkeme başkanı, esas hakkında kararını vermek için duruşmayı erteledi. Sanık Murat Demir'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. DHA-Genel Türkiye-Mersin
2020-03-05 17:44:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akdeniz'de hırsızlık olayları aydınlatıldı
YEREL HABERLER Akdeniz'de hırsızlık olayları aydınlatıldı
‘Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum’ projesi başladı
YEREL HABERLER ‘Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum’ projesi başladı
Motorize ekipler, ani uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Motorize ekipler, ani uygulamalarla suçlulara göz ...
Mersin Barosu, 2020 yılını 'Kadına ve çocuğa şiddete karşı mücadele yılı' ilan etti
YEREL HABERLER Mersin Barosu, 2020 yılını 'Kadına ve çocuğa şiddete ...
Malkoç: Silahla mağdurları öldürüyorlar, uluslararası hukukta suç (2)
YEREL HABERLER Malkoç: Silahla mağdurları öldürüyorlar, uluslararası ...
Eski kocasının öldürdüğü Kübra öğretmenin ailesinden 'mütalaa' tepkisi
YEREL HABERLER Eski kocasının öldürdüğü Kübra öğretmenin ailesinden ...
Başdenetçi Malkoç: “Kamu Denetçiliği Kurumu, devletle millet arasında barış köprüsüdür” Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi" kapsamında Mersin’e gelerek, halkla buluştu Malkoç: “Hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz” “Demokrasi kültürünün yaygınlaşmasında, idarenin şeffaf olmasında katkı sağlamaya çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başdenetçi Malkoç: “Kamu Denetçiliği Kurumu, devletle ...
Toroslar'ın tarımsal ürünleri görücüye çıktı
YEREL HABERLER Toroslar'ın tarımsal ürünleri görücüye çıktı
Cinayet sanığının söyledikleri sinir krizi geçirtti Mersin'de boşandığı eşi öğretmen Kübra Aşkın'ı, seyir halindeki aracına çarparak durduran ve tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Davut D.’nin yargılanmasına devam edildi İddia makamı, Davut D.'nin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını isterken, mağdur avukatları verilen mütalaaya tepki gösterdi Mahkemedeki ifadesinde "kaderin bir oyunu" diye savunma veren sanık ise Kübra Aşkın'ın annesi Sebirhan ile Saliha'nın sinir krizi geçirmesine neden oldu
YEREL HABERLER Cinayet sanığının söyledikleri sinir krizi ...
KAAN Projesi Mersin'de hayata geçiriliyor
YEREL HABERLER KAAN Projesi Mersin'de hayata geçiriliyor
Tarsus’ta çocuklar tenisle tanışıyor
YEREL HABERLER Tarsus’ta çocuklar tenisle tanışıyor
İdlib şehidi İbrahim Tüzel'in son görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER İdlib şehidi İbrahim Tüzel'in son görüntüleri ortaya ...
İhracatçılar, 'tampon bölge' peşinde
YEREL HABERLER İhracatçılar, 'tampon bölge' peşinde
Sifilke'de yılın ilk çağla hasadı başladı
YEREL HABERLER Sifilke'de yılın ilk çağla hasadı başladı
(Görüntülü) ERDEMLİ - İDLİB SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN İBRAHİM TÜZEL'İN SALDIRIDAN BİR SAAT ÖNCE KİRPİ İÇERİSİNDE ÇEKİLEN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ERDEMLİ - İDLİB SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN ...
(Görüntülü) Malkoç Silahla mağdurları öldürüyorlar, uluslararası hukukta suç
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malkoç Silahla mağdurları öldürüyorlar, ...
Topal: "Herkes bir Kuvayi Milliyecidir"
YEREL HABERLER Topal: "Herkes bir Kuvayi Milliyecidir"
Kaymakam Otcu, yaralı yüzbaşıyı ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Otcu, yaralı yüzbaşıyı ziyaret etti
Malkoç: Silahla mağdurları öldürüyorlar, uluslararası hukukta suç
YEREL HABERLER Malkoç: Silahla mağdurları öldürüyorlar, uluslararası ...
(Görüntülü) Erdemli'de öğrenciler sokak hayvanlarını besledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erdemli'de öğrenciler sokak hayvanlarını ...
Robot Takımına Amerika seyahati öncesi moral yemeği
YEREL HABERLER Robot Takımına Amerika seyahati öncesi moral yemeği
Eşine şiddet uygulamayacağına söz verdi, tahliye edildi
YEREL HABERLER Eşine şiddet uygulamayacağına söz verdi, tahliye ...
Meryem Ana heykeli satılmadan ele geçirildi
YEREL HABERLER Meryem Ana heykeli satılmadan ele geçirildi
Erdemli'de tarihi eser operasyonu; Roma dönemine ait eserler ele geçirildi
YEREL HABERLER Erdemli'de tarihi eser operasyonu; Roma dönemine ait ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X