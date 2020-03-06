Mersin Ortadoğu Hastanesi, Bakü ve Tiflis’te ofis açtı

– Sağlık turizminde atağa geçen Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Medical Center, Bakü ve Tiflis'de ofis açtı. Hastanenin Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Engin Şahin, “Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alınması için başvurumuzu yaptık. Biz bu konuda öncü olmak, sağlık turizminde ses getirmek istiyoruz” dedi.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Medical Center, sağlık turizmi için düğmeye bastı. Bu alanda çalışmalarını sürdüren hastane, Bakü ve Tiflis'de ofis açtı.



"Öncü olmak istiyoruz"

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Engin Şahin, yaptığı açıklamada, yurt dışında sağlık hizmeti verilmesi ve sağlık turizmi konusunda gerekli alt yapılarının mevcut olduğunu söyledi. Şahin, "Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Medical Center'i kurduk. Bakü ve Tiflis'de ofislerimizi açtık. Emin adımlarla yolumuzda ilerliyoruz. Hedefimiz iyi hekim kadrosu ve teknolojik donanımla hastanemizi destekleyerek sağlık turizmi konusunda ses getirmek. Mersin, sağlık turizminden önemli bir pay almak istiyor. Bunun için de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alınması için başvurumuzu yaptık. Biz bu konuda öncü olmak istiyoruz. Sağlık turizminde atağa geçiyoruz. Sağlık turizmi, ülkemize katacağımız en değerli hizmet. Özellikle sağlık turizmi, başarılı hekim kadrosu ile ülkeye yapılacak en büyük hizmet olacaktır" diye konuştu.

Kaliteli sağlık hizmeti veren kuruluşların artması gerektiğini belirten Şahin, “Ülkenin gelişmesi, kalkınması için herkes nasıl bir çaba içerisinde ise bize düşen görevler de bulunuyor. Hükümetin de buna yönelik önemli çalışmaları var. Uluslararası Çukurova Havalimanının faaliyete geçmesi lazım. Kaliteli sağlık hizmeti veren kuruluşların artması gerekiyor. Öncelikle biz buradaki kadromuzu güçlü tutarak, Bakü ve Tıflis ofislerimizle de hizmet vererek bütünlük sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

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