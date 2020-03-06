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Obezite Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu düzenlendi

İHA

Mezitli Belediyesi, Mezitli Soroptimist Kulübü ve VM Medical Park Mersin Hastanesi, 4 Mart Dünya Obezite günü kapsamında 'Obezite Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu' düzenledi.

Obezite Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu düzenlendi

Mezitli Belediyesi, Mezitli Soroptimist Kulübü ve VM Medical Park Mersin Hastanesi, 4 Mart Dünya Obezite günü kapsamında ‘Obezite Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu’ düzenledi.
VM Medical Park Mersin Hastanesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Obezite Günü etkinliğine, Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Aydan Dayı Kaymaz, hastanenin Genel Müdürü Dr. İlker Yılmaz ve Mezitli Belediyesinden yetkililer katıldı.
Sempozyumun açılış konuşmalarını VM Medical Park Mersin Hastanesi Genel Müdürü Dr. İlker Yılmaz ve Başhekimi Uzm. Dr. Neslihan Erçetin gerçekleştirdi.

“Türkiye, Avrupa’da obezite görülme oranının en yüksek olduğu ülke”
Konuşmaların ardından yapılan ilk oturumda Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Mert, “Dünya Obezleşiyor Mu?” başlıklı bir sunum yaptı. Sunumunda Türkiye’nin günümüzdeki en önemli sağlık sorunları arasında ilk sıralarda yer alan obezitenin kronik, önlenebilir ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak kabul edildiğini belirten Prof. Dr. Mert, “Türkiye, Avrupa’da obezite görülme oranının en yüksek olduğu ülke konumunda yer alıyor. İlköğretim çağındaki her 4 çocuktan 1’inde de kilo fazlalığı bulunuyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri ise sağlıksız beslenme” dedi.
VM Medical Park Mersin Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Meltem Gök de “Obezitenin Beslenmeye Dair Güncel Yaklaşımları” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Geçmişe göre beslenme alışkanlıklarının değiştiğini aktaran Dyt. Gök, geçmişte normalden çok yemek yiyen kişilerin daha sağlıklı beslendiğine, ancak günümüzde aşırı beslenme sorunu yaşayan kişilerin menülerinin daha sağlıksız yiyeceklerden oluştuğuna dikkat çekti.
Oturumun son konuşmasını ise hastanenin Uzman Psikoloğu Derya Pilor, “Obezitenin PsikoSosyal Boyutu” başlıklı sunumuyla gerçekleştirdi.
İkinci oturumda ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esen Akbay “Obezitenin Medikal Tedavisi”; Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydemir Ölmez “Her obez hasta cerrahi adayı mıdır?” başlıklı sunumlar yaptı. Son olarak VM Medical Park Mersin Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Tuna Bilecik ise “Obezite Tedavisinde Güncel Cerrahi Yaklaşımlar” başlıklı bir sunum yaptı.
Sempozyum sonunda obezite cerrahisi ameliyatı olarak sağlığına kavuşan Zekeriya Çetin deneyimlerini aktardı. Sempozyum soru cevap bölümüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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