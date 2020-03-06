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Bozyazı'da öğrenciler bakıma muhtaçlara gönüllü hizmet veriyor

İHA

Bozyazı'da öğrenciler bakıma muhtaçlara gönüllü hizmet veriyor

Mersin'in Bozyazı ilçe Kaymakamlığı ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin birlikte yürüttüğü ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi' kapsamında öğrenciler, yardıma muhtaç ve engelli yatalak kişilerin evlerine gidip gönüllü bakım hizmeti veriyor.
Tamamen gönüllü öğrencilerden oluşan projede yer alan öğretmen ve öğrenciler, evde bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engelli ve kimsesizlerin imdadına koşuyor. Tespit ettikleri evlerde yardıma muhtaç kişilerin tıbbi tedavilerine yardımcı olmanın yanı sıra psikolojik destek de sağlıyorlar. Bozyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayşe Tanacı, ilçede yürütülmekte olan 6 projelerinin bulunduğunu, tamamlanan ilk projenin Beyreli Mahallesinde 80 yaşındaki annesi Ünzile ve abisi Hüseyin ile birlikte yaşayan ve iki yıldır yatalak halde yaşamını sürdüren down sendromlu 40 yaşındaki Yusuf Öztürk’e ait olduğunu söyledi. Proje kapsamında görevli öğretmen ve öğrencilerin hastanın yaşam alanına bazı güzel dokunuşlar yaparak boyadıklarını belirten Tanacı, elektrik bölümü öğrencilerinin ise evdeki elektrik, elektronik işlerini gerçekleştirdiklerini, hasta ve yaşlı bakım hizmetleri öğrencileri tarafından da hasta yakınlarına yatak yarası, bakımı ve önlemi ile tansiyon ölçümü gibi vital bulguları öğrettiğini ve evin onarım ve bakımı ile temizliğinin yapıldığını, imkansızlık nedeniyle bugüne kadar yer yatağında yatan Yusuf Öztürk’ün ihtiyaç duyduğu hasta yatağının da hayırseverlerin yardımı ile alınarak teslim edildiğini, bundan dolayıda çok mutlu olduklarını ifade eti. Tanacı, “ İlk proje evinin teslimini gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyum. Projenin gerçekleşmesinde her zaman bizlere destek olan, yanımızda duran ve her türlü yardımı yapan başta Kaymakamımız Arif Yalçın’a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Aziz Gedik’e teşekkür ederim. Öğretmen ve öğrencilerimi ise böyle güzel ve hayırlı işlere gönüllü katılımlarından dolayı ise tebrik ederim, kutlarım" dedi.
Projenin tamamlanması nedeni ile aile ile bağlarının kopmayacağını,sürekli ziyaret edilerek bakımlarına devam edileceğini de belirten Tanacı, “Bu projeyi gerçekleştirdiğimiz için inanılmaz derece de mutluyuz. Geri kalan 5 proje ailemizle çalışmalarımız devam etmektedir. Ailemizi ara sıra ziyarete geleceğiz. Öğrencilerimizin pratiklerini geliştirme açısından çok önemli olan bu projeyi bundan sonraki yıllarda da mutlaka devam ettireceğiz” diye konuştu.
Ayaklarına kadar gelen bu hizmetten memnun olan 80 yaşındaki Ünzile Öztürk ise, “Kim bunu akıl ettiyse Allah ondan razı olsun. Tek başıma bu yaşlı halimle iki kişinin hizmetini görmekte zorlanıyorum. Bundan sonrada gelip bakıma devam edeceklermiş. Ne diyeyim. Allah hepsinden razı olsun. Ne muratları varsa versin. İnşallah okurlar büyük adam olurlar. Böyle talebe yetiştirdikleri için müdür ve öğretmenden de Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
Proje evin teslimine katılan İlçe Milli Eğtim Müdürü Aziz Gedik de yapılan hizmetten dolayı öğretmen ve öğrencileri tek tek kutlayarak, tebrik etti.

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