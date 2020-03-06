Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Mersin'de 

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay Mersin´e geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, programı kapsamında ilk olarak Mersin Valiliği´ni ziyaret etti. Burada Vali Ali İhsan Su ve kent protokolü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kent protokolüyle tek tek selamlaştı. Ardından da Polis Merasim Mangası´nı selamlayan Oktay, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Valilikte yaklaşık 2 saat kalan Oktay, buradan ayrılarak Cuma Namazı için merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Cami´ne geçti. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2020-03-06 13:37:25



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