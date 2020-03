Toroslar'da kadınlara kırmızı karanfil dağıtıldı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kadınların toplumun temelini oluşturduğunu belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Toroslar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara kırmızı karanfil dağıttı. 8 Mart pazar günü kutlanacak 'Dünya Kadınlar Günü' öncesinde Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki kültür sanat kaldırımında vatandaşlara ve ardından belediye personeline çiçek takdim edilerek, Kadınlar Günü kutlandı.

Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis üyeleri tarafından takdim edilen karanfilleri alan kadınlar ise hatırlanmanın güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, bu güzel jestinden dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti.

"Dünyada her şey kadının eseridir"

"Toplumun temeli aile, ailenin temeli kadındır" diyen Başkan Yılmaz, "Vatanı için eşini, evladını şehit veren Türk kadını, tarihimizin her döneminde eşsiz fedakarlık ve cefakarlık göstermiş, üstlendikleri sorumluluklarla Türk milletinin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olmuştur. Bu nedenle geleceğe güvenle bakabilmek, kadını ve kadın haklarını önemsemekle doğru orantılıdır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Dünyada her şey kadının eseridir' sözünden hareketle, biz de Toroslar Belediyesi olarak bu şiarla çalışıyor ve ilçemizin geleceğine yön verecek projelerimizi oluştururken, her zaman kadınlardan destek alan bir anlayışı esas alıyoruz" dedi.

