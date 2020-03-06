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Seçer: "Parkomattan kar etmiyoruz, geçici bir uygulama" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus'ta esnaf temsilcileriyle buluştu Vahap Seçer: "Caddeler vatandaşın değil, vatandaşların. Bunu ayırt etmek lazım"

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, parkomatı kar amacıyla yapmadıklarını, geçici bir çözüm olarak uyguladıklarını belirterek, otoparklar yapıldıkça parkomat uygulamasının kaldırılacağını söyledi.

Seçer: "Parkomattan kar etmiyoruz, geçici bir uygulama" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus'ta esnaf temsilcileriyle buluştu Vahap Seçer: "Caddeler vatandaşın değil, vatandaşların. Bunu ayırt etmek lazım"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, parkomatı kar amacıyla yapmadıklarını, geçici bir çözüm olarak uyguladıklarını belirterek, otoparklar yapıldıkça parkomat uygulamasının kaldırılacağını söyledi.
Seçer, Tarsus Kasaplar Odası Başkanı Nail Uçak’ın davetiyle düzenlenen programda, Tarsus’ta faaliyet yürüten 16 esnaf odası ve 2 esnaf kefalet kooperatifi başkanıyla bir araya geldi. Tarsus’un hem ekonomik gücüyle hem de tarihi birikimiyle Mersin’in en önemli ilçesi olduğuna değinen Seçer, “Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Tarsus’a gerekli hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar mevcut imkanlar altında yapılması gerekenleri yaptığımızı düşünüyoruz. Bundan sonra da bu hizmetler durmadan, duraksamadan devam edecek. İmkanlarımız artıkça bu hizmetleri vatandaşlarımıza sunacağız. İnşallah ülkemizde ekonomik açıdan sorunlar yaşamayalım, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık olmasın. İstikrarsızlık belediyenin gelirlerine yansıyor. Bizim gelirlerimizin düşmesi demek, hizmetlerin azalması demek, sıkıntıların bir kat daha artması demek. Biz zaten geriden gelen önemli borç yüküyle belediyeyi devraldık. Gereğinden fazla personel rejimi uygulandı, akılcı olmayan borçlanmalar yapıldı. Gereksiz yatırımların yapıldığı bir belediye devraldık. Bunları toparlamak zorunda olduğumuz bir belediye devraldık. Allah’a şükür ki, çok yol kat ettiğimizi düşünüyoruz. Hem mali hem idari olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi, disiplini ele almıştır. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kontrolümüz altındadır. Devam eden ufak tefek sıkıntıları çok yakın bir zaman içinde çözeceğiz ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tıkır tıkır işleyen bir belediye olacak” dedi.
“Biz otopark yaptıkça, parkomat sistemi de ortadan kalkacak”
Seçer, Tarsuslu esnaf temsilcileriyle görüşmesinde, parkomat uygulamasını da değerlendirdi. “Parkomat uygulamasını başlattık. Esnaf memnun, vatandaş şikayet ediyor” diyen Seçer, şunları söyledi: “Para ödemesini sevmeyenler parkomat parası vermek istemiyor. Ama esnaf memnun. Esnaf diyor ki, ‘Gelip benim dükkanımın önüne sabahtan akşama kadar park ediyor, bir şey söylersem kavga ediyor.’ Esnafla işbirliği içinde güzergahları belirledik. Komisyonda bütün partilerin görüşlerini aldık. Şöyle serzenişler ve tahrikler geliyor. ‘Bu bedeli ödemeyin’ diyorlar. Her şey yasalar çerçevesinde yapılıyor. Yasadışı hiçbir kararın altına imza atmayız. Yasal olmayan hiçbir parayı ben vatandaşımdan alamam. Yarın bir gün araçlarını satarken ödemek zorunda kalacaklar. Biz şu anda parkomattan da zarar ediyoruz. Bizim kar amacımız yok. ‘Vatandaşı haraca kestiler’ gibi laflar var. Cehalet kötü bir şey. Biz parkomatı geçici olarak başlattık. Tevfik Sırrı Gür Lisesi yanında, adliye yanında, Tarsus’ta otopark çalışmalarımız var. Cep otopark çalışmalarımız var. Biz otopark yaptıkça, parkomat sistemi de ortadan kalkacak. ‘Caddeler, sokaklar vatandaşın’ diyorlar. Vatandaşın değil, vatandaşların. Bunu ayırt etmek lazım. Şimdi arabasını oraya koyan vatandaş, arabasını koyduğu sokağı babasının malı zannediyor. Akşama kadar kaldırmıyor. ‘Sokak vatandaşın’ diyor. Ama esnafın da bunda hakkı var. Özgürlük güzel bir şey. Ama sınırsız özgürlük olamaz. Bir başkasının özgürlük alanına müdahale ettiğiniz zaman, orada yasalar size ‘dur’ der. Biz şu anda onu yapıyoruz."
“Esnaf bizim ailemiz”
Tarsus’ta 12 bin esnaf olduğuna işaret eden Başkan Seçer, ilçe ekonomisinin lokomotifinin esnaf kesimi olduğunu vurguladı. Seçer, “Vatandaşlarımızın refahının iyi olması demek, esnafın refahının iyi olması demek. Esnafın işlerinin iyi olması demek, kentin refahının iyi olması anlamına geliyor. Birbirini tanımlayan unsurlar bunlar. Tarsus tarımsal geliri kuvvetli bir ilçemiz. Çok geniş tarım topraklarımız var. Meyve ve sebze üretiyoruz. Allah her şeyi buraya bahşetmiş. Allah’ın bir lütfu. Bunlara layık olmak zorundayız. Tarsuslu çalışkandır. Tarsus esnafı çalışkandır, üretkendir. Esnaflarımızı seviyoruz, sevmememiz mümkün değil. Bizim ailemiz. Bundan sonra daha iyi olacak. Yurttaşımızın, esnafımızın işini kolaylaştıracak çalışmalar yapıldı. Bundan sonra da devam edecek” diye konuştu.
“Esnaf Masası önemli bir çalışma oldu”
Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Esnaf Masası’nın önümüzdeki günlerde faaliyete geçeceğini ifade eden Seçer, “Bizim için Esnaf Masası önemli bir çalışma oldu. Esnaf Masası için Ulu Çarşı’da yerleşke olacak. Belediyemiz orada gerekli çalışmaları yaptı. Kurul oluşturulacak, işleyiş sistemi belirlenecek, üyeleri atanacak ve bundan sonra bu mekanizma işleyecek. Sorunlarımız ilk elden seri şekilde konuşulacak, daha hızlı çözüm bulunacak" ifadelerini kullandı.
“Halk Kart uygulamasından hem vatandaş, hem esnaf memnun”
Seçer, dar gelirli vatandaşlara verilen 'Halk Kart' uygulamasının hem vatandaşı hem de esnafı memnun ettiğini belirterek, “Halk Kart uygulaması için esnafımıza teşekkür ediyorum. En son mart başında vatandaşların kartlarına 870 bin TL para yatırıldı. Gerçekten ihtiyacı olanlara bunu veriyoruz. Bunlar hep adaletli oluyor. İlçelerde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na vatandaşımız müracaat ediyor. Bakılıyor, gerçekten yoksul ise bu kart veriliyor. Bu kart sayısı 10 bine çıkacak. Her ay 1 milyon lira yardım hesaplarına yatacak ve bunlar da bölge esnafımıza gelir olarak dönecek. Bu işten hem vatandaşımız hem esnaf memnun” şeklinde konuştu.
“Toplu taşımada kamuözel sektör işbirliği”
Toplu ulaşım konusunda da değerlendirmelerde bulunan Seçer, 6 ay içinde doğalgaz ile çalışan 73 otobüsün seferlere başlayacağını, daha sonraki süreçte de 23 körüklü otobüsü filoya katacaklarını kaydetti. Daha temiz, güvenli ve konforlu bir ulaşım sistemi oluşturmak istediklerini ifade eden Seçer, “Tarsus pilot olmak üzere bir çalışma yapıyoruz. Artık kamuözel sektör işbirliği ile toplu taşıma yapma yönünde çalışmalarımız var. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Çok kısa zamanda bunu Tarsus’ta göreceksiniz. Kamuözel sektör işbirliği olumlu neticeler doğuracak. Otobüsler yine belediyeye ait olacak ama işleyişi farklı olacak. Otobüsün bakımı, temizliği, sorumluğu halk otobüsü ya da dolmuş şoförü olan arkadaşlarımız tarafından yapılacak. Onların da geliri garanti altına alınmış olacak. Hem vatandaş açısından ucuz olmalı hem bizim yükümüzü almalı. Bütün bunları hesap ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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