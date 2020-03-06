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Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Mersin'de başladı Şampiyonaya yurt genelinden yaklaşık 500 sporcu katıldı

İHA

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2020 faaliyet programında yer alan "Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası" resmi antrenmanla Mersin'in Erdemli ilçesindeki uluslararası atış poligonunda başladı.

Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Mersin'de başladı Şampiyonaya yurt genelinden yaklaşık 500 sporcu katıldı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2020 faaliyet programında yer alan "Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası" resmi antrenmanla Mersin’in Erdemli ilçesindeki uluslararası atış poligonunda başladı.
611 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan şampiyona minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde yaklaşık 500 sporcu katıldı.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Havalı ve Ateşli Silahlar Asbaşkanı Kadri Akgün, şampiyonada yeni yeteneklerin keşfedilmesini beklediklerini belirtti.
2020 yılının ikinci programını Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası olarak gerçekleştirdiklerini dile getiren Akgün, "Bu müsabaka yurt dışı seçmeleri niteliğinde olacak. Baraj puanını geçen sporcularımız milli takıma çağrılarak ülkemizi yurt dışında temsil etme hakkına sahip olacaklar" dedi.
Atıcılık sporunda Japonya’da gerçekleştirilecek olan 2020 olimpiyatları için 4 sporcunun kota aldığını aktaran Akgün, "Olimpiyat karşılaşmaları öncesi haziran ayında Çek Cumhuriyeti'nde son bir yarışmamız var havalı ve ateşli silahlarda. Eğer buradan da bir kota daha alırsak ülkemiz adına güzel bir olimpiyat senesi yakalamış olacağız. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
Minikler kategorisinde yarışmaya Kırklareli’den katılan Ali Eren Durmuş, ilk kez katıldığı şampiyonada kendi kategorisinde şampiyon olmak istediğini ve hedefinin Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi.
Şampiyonaya Gümüşhane’den katılan 10 yaşındaki Yunus Arcan ise küçükler kategorisinden yarışacağını ve geleceğin şampiyonu olmak için geldiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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