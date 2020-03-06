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Fuat Oktay: “Sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyileri arasındayız” Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesinin açılışını gerçekleştirdi

İHA

– Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sağlık alanında yaptıkları hastanelerin hem hizmet kalitesi hem de sağladığı fiziksel imkanlar bakımından dünyanın en iyileri arasında olduğunu belirterek, "Şu anda ülke olarak da dünyadaki sağlık alanında hem altyapı, fiziksel imkanlar hem de sağlık hizmetleri sunduğumuz sağlık hizmetleri açısından dünya ortalamasının ilerisindeyiz. Yine yeterli değil. Biz, en iyisi olmaya adayız. En iyisi olma konusunda da iddia sahibiyiz" dedi.

Fuat Oktay: “Sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyileri arasındayız” Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesinin açılışını gerçekleştirdi

– Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sağlık alanında yaptıkları hastanelerin hem hizmet kalitesi hem de sağladığı fiziksel imkanlar bakımından dünyanın en iyileri arasında olduğunu belirterek, “Şu anda ülke olarak da dünyadaki sağlık alanında hem altyapı, fiziksel imkanlar hem de sağlık hizmetleri sunduğumuz sağlık hizmetleri açısından dünya ortalamasının ilerisindeyiz. Yine yeterli değil. Biz, en iyisi olmaya adayız. En iyisi olma konusunda da iddia sahibiyiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir dizi ziyaret çerçevesinde geldiği Mersin’de Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesinin açılışını yaptı. Açılış öncesinde Cuma namazını Muğdat Camiinde kılan Oktay, namaz çıkışında iki vatandaşın cenaze namazına da katıldı. Oktay daha sonra cami karşısındaki kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek, çay içip sohbet etti.
Oktay, buradan Onkoloji Hastanesinin açılışını gerçekleştirmek üzere Mersin Üniversitesine (MEÜ) geçti. Oktay’a, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, milletvekilleri ve il protokolü eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, hastanenin açılışında yaptığı konuşmada sözlerine, yurt içinde ve yurt dışında yürütülen haklı mücadelede şehit olan askerlere rahmet, ailelerine ve Türk milletine baş sağlığı dileyerek başladı. Oktay, Suriye’de yaşanan insani krizin daha da kötüleşmesinin önlenmesi yönünde dün gece itibariyle İdlib’de başlayan ateşkes ve güvenli koridor tesisinin, bölgede barış ve huzurun sağlanması için hayırla sonuçlanmasını da diledi.

“2002’den bu yana Mersin’e 35,5 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık”
Mersin’in birçok noktada özellikleriyle insanları kendisine çektiğini, bugün açılışını yapacakları hastaneyle de sağlık turizmi anlamında da bu kendisine çekmeyi, şifa dağıtma olarak kendisini ifade edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirdikleri yatırımlar ile Mersin’e ve Mersinlilere olan muhabbeti her fırsatta gösterdiklerini belirten Oktay, “İlgili kurum ve kuruluşlarımızın titizlikle yürüttükleri çalışmalar sonucunda şehrimize kazandırdığımız Onkoloji Hastanemizin 2 yıl gibi kısa bir sürede açılıyor olması da bunun somut bir nişanesidir” diyerek, daha birçok hizmeti Mersin ile buluşturmaya devam edeceklerini vurguladı.
Mersin’e bugüne kadar yapılan yatırımları anlatan Oktay, “2002 yılından bu yana Mersin’e 35,5 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu yatırımlar ve hizmetler tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 56 binden fazla yükseköğretim öğrencisinin öğrenim gördüğü şehrimize Tarsus Üniversitesini kurduk. Mersin’deki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit ve gazi yakınlarımıza ve engellilerimize 4 milyar lira destek verdik. Mersin’e 241 kilometre bölünmüş yol yaparak toplam bölünmüş yol uzunluğunu 519 kilometreye çıkarttık. Akdeniz sahil yolunun Mersin kısmını oluşturan 227 kilometrelik kesiminin yarısından fazlasını 8 köprü, 11 tünel ve 2 viyadükle birlikte tamamlayarak trafiğe açtık. Mersin’e iki yat limanı kazandırdık, Aydıncık’ta yeni bir yat limanı yapmak için de çalışmalara başladık. 12 ARGE ve 1 tasarım merkezinin yanında Mersin’e 2 teknopark kazandırdık. Mersinli yatırımcılarımızı yatırım teşvikleri ile destekleyerek 35 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk. Sanayicimizin taleplerine kulak vererek Mersin’e 3 yeni organize sanayi bölgesi kurduk. Şimdi de gündemimizde temellerini geçen yıl attığımız ve çalışmaları hızla ilerleyen Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi var. Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin hayata geçmesi ile birlikte, bölgesel bir tarım hamlesi de başlamış olacak” dedi.

“Mersin’de, 5 yıl içinde 100 yatırımcı ve 10 bin çalışana ev sahipliği yapacak bir üretim alt yapısı oluşmasını planlıyoruz”
Mersin’in, meyve üretiminde Türkiye birincisi, sebze üretiminde ise üçüncü sırada olduğunu dile getiren Oktay, “Mersin yine 9 üründe Türkiye birincisi, yine 9 üründe de Türkiye ikincisi. Toplam bakliyat ihracatının yüzde 85’ini, narenciye ihracatının ise yüzde 35’ini tek başına üstlenen bir şehrimizdir. Bu potansiyeli ve halihazırda var olan tarımsal üretimi yeni kurulacak organize sanayi bölgesi ile katma değere dönüştürmek için çalışacağız. Önümüzdeki 5 yıl içinde burada 100 yatırımcı ve 10 bin çalışana ev sahipliği yapacak bir üretim alt yapısı oluşmasını planlıyoruz. Diğer taraftan, tarım alanında Mersinli çiftçilerimize toplamda 1,7 milyar liralık tarımsal destek verdik, bölgenin bereketini tarım destekleriyle artırmaya devam ediyoruz. Bunların yanı sıra Mersin’e 7 baraj ve 11 gölet inşa ettik; şu anda 10 baraj ve 1 gölet daha inşa ediyoruz. Pamukluk Barajını da inşallah önümüzdeki yıl hizmete alıyoruz” diye konuştu.
Mersin’in, geçen yıl 81 il içinde en fazla sayıda fidanı toprakla buluşturan il olduğunu vurgulayan Oktay, toplam 1,9 milyon dekar alanda çalışma yaparak 339 milyon adet fidana hayat verdiklerinin altını çizdi. Mersin’de TOKİ vasıtasıyla 4 bin 185 adet konut inşa ettiklerini kaydeden Oktay, bu yıl 2 bin sosyal konut daha inşa edeceklerini ifade ederek, “Bunların kuraları 26 Mart Perşembe günü çekilecek; hak sahiplerine şimdiden hayırlı olsun. İlimizde 20022019 yılları arasında bin 276 biten, 265 devam eden olmak üzere toplam bin 541 proje için 15 milyar lira harcama yapılmıştır” şeklinde konuştu.

“Biz, en iyisi olmaya adayız. En iyisi olma konusunda da iddia sahibiyiz”
Mersin’de bir onkoloji hastanesi açılışını yapacaklarını ama bu hastanenin Mersin’deki toplam ekosistemin, Mersin’in gelişiminin sağlık alanındaki bir parçası olduğunu belirten Oktay, Mersin’e yatırımların bütün hızıyla devam edeceğini söyledi. Oktay, “En büyük atılım alanlarımızdan biri olan sağlık alanında yaptığımız hastaneler hem hizmet kalitesi hem de sağladığı fiziksel imkanlar bakımından dünyanın en iyileri arasındadır. Bunu en iyi bilen de sizlersiniz. Şu anda ülke olarak da dünyadaki sağlık alanında hem altyapı, fiziksel imkanlar hem de sağlık hizmetleri sunduğumuz sağlık hizmetleri açısından dünya ortalamasının ilerisindeyiz. Yine yeterli değil. Biz, en iyisi olmaya adayız. En iyisi olma konusunda da iddia sahibiyiz” ifadelerini kullandı.

“Hastanemiz sadece Mersin’in değil, çevre illerin de ihtiyacını giderecektir“
Geçmişte sağlık alanında yaşanan sıkıntılara değinen Oktay, 2002 öncesinde hastanelerde yaşanan sıkıntıların artık gerilerde kaldığını, bugün hastanelerin en iyi seviyede konfor sunduklarını ve yüksek standartlarda tasarlandıklarını vurguladı. Bu doğrultuda sağlığı her zaman önceleyerek Mersin’e 2 bin 189 yataklı 13 hastanenin yanı sıra 37 de sağlık tesisi inşa ettiklerini belirten Oktay, şöyle devam etti:
“Ülkemizin ilk şehir hastanelerinden birisi olan Mersin Şehir Hastanesini 3 yıl önce hizmete aldık ve Cumhurbaşkanımız Mersin’e gelerek bizzat açılışını gerçekleştirdiler. Tarsus Devlet Hastanesi ve Anamur Devlet Hastanesi’nin yapımı devam ediyor, onları da bu yıl içinde tamamlayıp Mersin’e kazandırıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Onkoloji Hastanemiz de ileri teşhis ve tedavi teknolojilerine sahip cihazları, gelişmiş laboratuvarları ve sizler gibi alanında uzman doktor ve sağlık personelleri ile vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini verecektir. 14 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu 150 yatak kapasiteli hastanemiz sadece Mersin’in değil, çevre illerin de ihtiyacını giderecektir.”

“Sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulanmasına asla müsaade etmeyeceğiz”
AK Parti hükümetinin göreve gelir gelmez sağlık çalışanlarının uzun süredir beklediği özlük haklarıyla ilgili düzenlemeyi hayata geçirdiğini anımsatan Oktay, “Hekim ve diş hekimlerinin emekli maaşlarında ek ödemeli iyileştirmeler yaptık. Böylece fiili hizmet zammı hayata geçmiş oldu. Ayrıca sağlık personeline karşı şiddet uygulayanların, şikayete gerek kalmadan doğrudan savcılığa sevk edilmesini sağlayan yasal düzenleme artık yürürlükte. Bu caydırıcı kanuni düzenlemenin yanında iyileştirici tedbirler almaya da devam ediyoruz. Şiddet kime yönelik olursa olsun bir insanlık ayıbıdır ve sizler gibi fedakar sağlık çalışanlarımız için özellikle kabul edilemez bir durumdur. Ne hastalarımıza kötü davranılmasına ne de sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulanmasına asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.
Oktay daha sonra protokol üyeleriyle birlikte kurdele keserek hastanesinin açılışını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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