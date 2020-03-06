Mersin'de polis ekiplerinden kadınlara karanfil

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Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınlara karanfil vererek gününü kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdür yardımcıları Adnan Ünsal ve Kamuran Durak ile ekipler, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla, ilçede bulunan İş Geliştirme Merkezi tekstil atölyesinde çalışan kadın işçilere karanfil dağıtarak günlerini kutladılar.

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