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Mersin’de işçi otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

İHA

Mersin'in Mut ilçesinde, işçileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Mersin’de işçi otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde, işçileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yukarı Köselerli Mahallesi, MutSilifke karayolunda, Mut istikametine seyir halinde olan Galip M. yönetimindeki 33 U 8102 plakalı işçi taşıyan otobüs ile Mut Silifke istikametine seyir halinde olan sözleşmeli er Mehmet Ali Eski yönetimindeki 33 PFG 80 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Ali Eski olay yerinde hayatını kaybederken, otobüs şoför Galip M. ile birlikte 11 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mut Silifke karayolu 2 saat ulaşıma kapandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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