İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı



Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)MERSİN'in Mut ilçesinde, otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu izne gelen Sözleşmeli Er Mehmet Ali Eski (25) hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde MutSilifke Karayolu Köselerli mevkiinde meydana geldi. Diyarbakır'da görev yapan ve memleketine izne gelen Sözleşmeli Er Mehmet Ali Eski'nin kullandığı 33 PFG 80 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve fabrika işçilerini taşıyan Galip Mert yönetimindeki 33 U 8102 plakalı minibüs ile çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Eski'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Minibüste yaralanan 9 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ

2020-03-07 01:58:43



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