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'Erkek işi yapamazsın' dediler, şimdi ustalara taş çıkartıyor

DHA

'Erkek işi yapamazsın' dediler, şimdi ustalara taş çıkartıyor


Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, 6 yıl önce eşinin demir doğrama dükkanına yardıma giden 3 çocuk annesi Fatma Kalkan (42), algıları yıkarak demirci ustası oldu. Kızı ile birlikte demir dövüp, kaynak yapan Kalkan, evde oturan kadınlara da çalışmaları ve kendi ayakları üzerinde durmaları konusunda çağrıda bulunu.
Memleketi Gaziantep'ten gelerek yerleştikleri Mersin'de, annesinden öğrendiği terzilik mesleğini yapan Fatma Kalkan, işleri yolunda gitmeyince terzi dükkanını kapatmak zorunda kaldı. İşsiz kalınca evde oturmamak için eşinin merkez Toroslar ilçesine bağlı Yalınayak Mahallesi'ndeki demir doğrama dükkanına yardıma giden Kalkan, çevredekilerin bakışlarına aldırış etmeden eşinin yanına daha sık gitmeye başladı.
Eşinin demir doğrama işine olan becerisini görmesi üzerine kendisine daha fazla iş vermeye ve bildiklerini öğretmeye başladığını anlatan Kalkan, "Yakınlarım, çevredekiler bu işe ilk başladığımda 'kadın demir doğrama işi yapamaz, bu erkek işi' dediler, önyargı ile yaklaştılar. Ama yılmadım işe dört elle sarıldım. 2013 yılında mikrokrediyle tanıştım. 2013-2019 yılları arasında 10 bin 800 TL mikrokredi kullandım. Kredilerle malzeme aldım, ürettim. 18 yaşındaki kızım da benden örnek alarak, benimle birlikte demir doğrama dükkanında çalışmaya başladı. Kızım ve eşimle birlikte çalışıyoruz. Para kazanmak, kendi ayaklarının üzerine durmak çok güzel bir duygu. Kadınlar evde oturmasınlar, çalışıp kendi ayakları üzerinde dursunlar" diye çağrı yaptı.
'BİZİ GÖREN MERAK EDİP YANIMIZA GELEREK FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR'
Fatma Kalkan'ın kızı Emine de kendisi gibi demir doğrama dükkanında çalışıyor. 10 yıldır babası ve annesi ile birlikte çalışan Emine, "Bu işe merak saldım. Çıraklık okulunda metal bölümünde okuyorum. Okulda tek kız öğrenci benim. Çalışırken büyük bir ilgi görüyorum. Bizi gören merak edip yanımıza geliyor. Fotoğraf çektiriyor. Burada kaynak yapıyorum, ferforje işi yapıyorum. Bıçaklar, ziraat malzemeleri yapıyoruz. İşimi çok seviyorum" dedi.
EN İYİ USTALARA TAŞ ÇIKARTIYOR
Fatma Kalkan'ın eşi Eyüp Kalkan ise çevredekilerin olumsuz yaklaşımına aldırış etmediklerini belirterek şunları söyledi:
"Eşim ve kızım bana çok yardımcı oldular. Üzerimdeki bütün yükü aldılar. Dışarıdan bakanlar 'kadın bu işi yapamaz, bu erkek işi' dediler ama öyle olmadığını herkese gösterdiler. Şimdi en iyi ustalara taş çıkartıyorlar."DHA-Genel Türkiye-Mersin / Toroslar Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2020-03-07 09:38:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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