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Tarsus mor begonvil kenti oluyor

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde kısa adı TARTUD olan Tarsus Turizm ve Tanıtım Derneği, Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında mor begonvil ekimi gerçekleştirdi.

Tarsus mor begonvil kenti oluyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde kısa adı TARTUD olan Tarsus Turizm ve Tanıtım Derneği, Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında mor begonvil ekimi gerçekleştirdi.
Kırkkaşık bedesteni önündeki parkta gerçekleştirilen etkinliğe Tarsus Belediyesi başkan yardımcılarından Serap Kurtçu ile sivil toplum kuruluşlarının kadın başkan ve üyeleri ile TARTUD Başkanı Yeşim Sancaktar İçgören de katıldı.
Dernek üyelerinden Serpil Demir de katılımcılara kendi imalatı olan bengonvil şerbeti ikram etti.
Törene katılanlara ayrıca renkli süslenmiş çakıl taşları hediye edildi. Açılışta konuşan TARTUD Başkanı Yeşim Sancaktar İçgören şunları söyledi:
“Uzun zamandır TARTUD adlı derneğimizin mücadele ettiği konular arasında yer alan kentin görünümünün güzelleşmesi için gerekenler listemizde ‘Begonvil Kenti Tarsus’ projemiz de vardı. Tarsus’a bir kadın eli değmiş denilsin diye Kadınlar Günü etkinliği olarak bu organizeyi başlattık. Yaşadığımız bu kentin güzel bir görünüme kavuşması sanırım hepimizin dileği. Lakin bunu hep başkalarından beklemek yerine, hepimiz taşın altına elimizi koyalım. Derneğimizin derdi aslında herkesin derdi olmalı. O da, şu, güzel Tarsus istiyoruz. Bu sokaklar, caddeler, parklar, bu kent bizim. Bu kente sahip çıkalım. Ona sahip çıkalım. Nasıl olsa bir temizleyen var demeyelim. izmaritin daha bir çöp olduğunu hatırlayalım. Biz TARTUD olarak bugün ilk adımı attığımız olayda kenti begonvil çiçekleriyle güzelleştirmek istiyoruz. Küçük başlangıçlar büyük işlerin sebebi olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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