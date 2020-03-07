Tarsus'ta Turizm Danışma Bürosu açıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde Turizm Danışma Bürosu açıldı.

Tarsus Belediyesi tarafından hazırlanan yeni Turizm Danışma bürosu faaliyete geçti. Tarsus’un tanıtımına katkı sunmak adına bu danışma bürosuna bir görevli verilirken ayrıca Tarsus’u tanıtıcı kitap, dergi ve broşürlerde gelenlere verilmek üzere büroya konuldu.

Tarsus’a gelen yerli ve yabancı turistlere bilgi vermek için yeniden açılan Turizm Bürosu, Ticaret ve Sanayi Odası karşısında Kırkkaşık bedesteni girişinde faaliyete geçerek hizmet vermeye başladı.

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