Uzmanlar, koronavirüsten korunma yollarını anlattı Solunum yoluyla bulaşan virüsten korunmak için maske takılmasını ve kişisel hijyene dikkat edilmesini öneren uzmanlar, öksürürken veya hapşırırken ağzın kapatılmasının önemli olduğu vurgulandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi uzmanları, Çin’in Wuhan/Hubei bölgesinden başlayıp, tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınından korunmak için alınabilecek önlemleri anlattı. Solunum yoluyla bulaşan virüsten korunmak için maske takılmasını ve kişisel hijyene dikkat edilmesini öneren uzmanlar, öksürürken veya hapşırırken ağzın kapatılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Dairesi bünyesinde görev yapan doktor Ufuk Bakmaz, Türkiye’de tanısı konulmuş bir virüs vakası olmadığının altını çizerek, korona virüsünün ne olduğunu, virüsle alakalı doğru bilinen yanlışları ve virüsten korunma yollarını açıkladı. Korona virüsünün solunum yolu ile bulaştığını ifade eden Bakmaz, virüsün semptomlarının diğer solunum yolu hastalıkları ile benzerlik gösterdiğini söyledi. Bu benzerlikten dolayı öksüren ya da yüksek ateşi olan insanların korona virüsüne kapıldığını düşünerek telaş yapmaması gerektiğini ifade eden Bakmaz, “Her şeyden önce bu damlacık yoluyla dediğimiz yani normalde bir solunum yolu hastalığının, enfeksiyonu ile aynı şekilde geçiyor ve yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi birtakım semptomlar veriyor. Peki her yüksek ateşte, her ciddi bir öksürük atağında ya da nefes darlığında koronavirüsten mi şüphelenmemiz gerekiyor? Tabii ki hayır. Bunun için öncelikle söz konusu kişinin, ateşine, öksürüğüne, nefs darlığına ek olarak son 14 gün içerisinde koronavirüs tanısı almış olan bir kişiyle yakın teması gerekiyor” dedi.



"Çiğ yemek tüketmemeye gayret gösterin"

Bakmaz, korona virüsü tanısı almış bir kişiyle temas öyküsü yokken kişide ateş, öksürük gibi şikayetlerin olmasının kişide başka bir etkenden kaynaklı bir pnömoni ya da herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu tablosu olabileceğini ifade etti. Virüsten korunma yollarını maddeler halinde sıralayan Bakmaz, korona virüsünün hayvansal besinleri çiğ tüketme alışkanlığı olan toplumlarda görülme olasılığının artığını ifade ederek, özellikle deniz ürünlerinin iyi pişirilmesi gerektiğini söyledi. Bakmaz, “Uzak Doğu kültüründe genelde çiğ tüketme alışkanlığı var ama bizim ülkemizde çiğ tüketme alışkanlığı yok. Bununla birlikte bu çiğ tüketme alışkanlığı olan bireylere de buradan seslenmiş olalım. Çiğ tüketmemeye gayret gösterin. Tüketeceğiniz gıdayı iyi pişirdiğinize emin olun. Özellikle deniz ürünlerini çiğ tüketmeyin" diye konuştu.



“Maske takın, el hijyenine dikkat edin”

Virüsten korunmak için maske kullanımının ve kişisel hijyen, özellikle de el hijyeninin önemine dikkat çeken Bakmaz, "İnsanlar el yıkarken süreyi kısa tutuyor. Eller öncelikle suyla yıkanıp, durulandıktan sonra sabunla yıkanmalı, köpürtülmeli. Avuç içleri, parmak araları özenle temizlenmeli, tırnak kesimine dikkat edilmeli. Nihayetinde eller düzgünce durulanmalı ve sonrasında eller peçete ya da havluyla kurulandıktan sonra musluk o şekilde kapatılmalı. Toplu taşıma araçları, iş yerleri, okullar gibi birçok kişinin aynı anda bulunduğu ortamlarda kişilerin öksürürken, hapşırırken eliyle ağzıyla veya dirseğiyle kapatması gerekiyor. Biz toplum olarak sıcakkanlıyız. Her gördüğümüzü sarılıp, öpmeyi çok seviyoruz. Bulaşıcı enfeksiyon hastalığının olduğu şu dönemlerde biraz mesafe koymalıyız" şeklinde konuştu.



“Virüsle ilgili doğru bilgiyi doğru kaynaklardan öğrenmek gerekiyor”

Bakmaz, virüsle ilgili doğru bilinen yanlışları da paylaştı. Virüsün sadece solunum yoluyla bulaştığını söyleyen Bakmaz, nesnelere dokunma yoluyla bulaştığı hakkında internette dolaşan bilgilerin doğru olmadığını belirtti. Korona virüsü ile ilgili internette yer alan bilgi kirliliğinden korunmak için doğru kaynakların okunması gerektiğine vurgu yapan Bakmaz, “Bunun için Sağlık Bakanlığı’nın ve Dünya Sağlık Örgütü’nün internet sayfalarını tavsiye edebilirim. Bunun haricinde yaygın doğru bilinen yanlışlardan biri de bilinçsiz antibiyotik kullanımı. Bahsettiğimiz şey bir virüs, bir bakteri değil. İnsanlar ne yazık ki kontrolsüz antibiyotik tüketimi yapıyor. Bu antibiyotik tüketiminin söz konusu hastalığa en ufak bir etkisi olmamakla birlikte bireylerin vücudunda antibiyotik direnci geliştirmekte, kişilerin kullandığı antibiyotiğin normalde engellemesi gereken bakteriye de direnç mekanizması sağlayıp, söz konusu bakteriye yakalandığında artık mevcut antibiyotiğin yeterli olamayacağı durumunu geliştirmekte" ifadelerini kulandı.

Bakmaz, korona virüsü semptomlarını taşıdığını düşünen kişilerin en yakın sağlık kuruluşlarına müracaat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

