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Muhtarlar şiddete uğrayan kadınlara ilk desteği verebilecek Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner: "Muhtarlar kendi mahallelerinde şiddete uğrayan kadınlara çok daha yakın. Şiddete uğrayan bir kadının ilk olarak fikir danışacağı yer, mahallenin muhtarıdır. Ya da bir muhtar, hangi evde şiddetin olduğunu biliyorsa, ilk basamak olarak bizlerden önce yol gösteren olabilir"

İHA

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi ile Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı işbirliğinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında muhtarlara 'kadına şiddetin önlenmesi ile mücadele' konusunda eğitim verildi.

Muhtarlar şiddete uğrayan kadınlara ilk desteği verebilecek Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner: "Muhtarlar kendi mahallelerinde şiddete uğrayan kadınlara çok daha yakın. Şiddete uğrayan bir kadının ilk olarak fikir danışacağı yer, mahallenin muhtarıdır. Ya da bir muhtar, hangi evde şiddetin olduğunu biliyorsa, ilk basamak olarak bizlerden önce yol gösteren olabilir"

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi ile Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı işbirliğinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında muhtarlara ‘kadına şiddetin önlenmesi ile mücadele’ konusunda eğitim verildi.
Mersin Barosu Konferans Salonunda düzenlenen eğitim çalışmasına, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu üyesi Mahçe İnanoğlu Deprem, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ve muhtarlar katıldı. Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner ile merkezi üyesi Serap Angay ve Battal Gazi İnci’nin sunumuyla gerçekleşen eğitimin açılış konuşmasını yapan Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 21. yüzyılda hala zencilerle beyazların mücadelesi gibi, kadın ve erkek mücadelesinin gündemimizde yerini koruduğunu belirterek, kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığını söyledi. Kadına yaklaşımlardaki en büyük sıkıntının bir tanesinin kadının meta, mal olarak görülmesi olduğunu belirten Yeşilboğaz, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamaması, kadının ailede dahi ikinci sınıf vatandaş olarak görülmesi, kadının toplumdaki rolünü küçümsemektedir. Kadının rolünü 21. yüzyılda yüceltmek gerekiyor. Kadınların her alanda aktif bir şekilde varlığını sürdürmesi gerekiyor. 21. yüzyılın egemen güçleri, kadınların uyanışından korkuyorlar. Erkekler güçlerini kimseyle paylaşmak istemiyorlar. Güçlerini Kendi cinsleriyle paylaşmadıkları gibi, kadını da en büyük tehlike olarak görüyorlar. Çünkü bir işe kadın eli değdiği zaman çok daha farklı, başarılı sonuçlar elde ediliyor” şeklinde konuştu.
Muhtarların yerelin en önemli temsilcisi olduğunu ifade eden Yeşilboğaz, “Muhtarlar bizim elimiz, kolumuz, gözümüz. Muhtarların kendi mahallerinde kadınlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmaları, kendilerine gelen sorunları adli makamlara nasıl intikal ettireceklerini veya hangi hukuki mecralarda çözüme kavuşturacaklarını bilip mağdura doğru yönlendirme yapabilmeleri için gerçekleştirdiğimiz bu bilinçlendirme çalışmasından edineceğiniz bilgilerle, bir kadının hayatına dokunup onu iyileştirebilirsek o dahi bizi çok mutlu edecektir. Kadın, barışın, eşitliğin en büyük emekçisidir. Bu nedenle, kadını yüceltebilecek bütün projelerde Mersin Barosu olarak yer almaya devam edeceğiz. Bu bir mücadeledir. Bu mücadelede her birinizin ne kadar çok emeği olursa, başarıya o kadar hızlı ulaşabiliriz. Bu etkinliğin gerçekleşmesine emek veren Kadın Hakları Merkezimize ve Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu Şerife ise “Bilginin değerinin farkındayım ve Mersin Barosuna her geldiğimde buradan daha donanımlı gidiyorum. Bu bilgileri önümüzdeki süreçte daha geniş kitlelere aktarıp, her geçen gün çok daha iyi olumlu sonuç alacağımızı düşünüyorum” dedi.
Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner de bu çalışmada muhtarları neden seçtiklerini anlatarak, “Biz her eve ulaşamıyoruz. Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak, dar alanda yaptığımız çalışmalar şiddetin önlenmesi konusunda yeterli değil. Muhtarlar kendi mahallelerinde şiddete uğrayan kadınlara çok daha yakın. Şiddete uğrayan bir kadının ilk olarak fikir danışacağı yer, mahallenin muhtarıdır. Ya da bir muhtar, hangi evde şiddetin olduğunu biliyorsa, ilk basamak olarak bizlerden önce yol gösteren olabilir. Bu çalışma bizim açımızdan çok önemli. Bir yardımla, doğru yere yönlendirmeyle, belki bir hayat kurtarabilirsiniz. Şiddet mağduru kadınların yaşamlarına, olumlu bir şekilde dokunmuş olursunuz. Hepimizin ortak sorunu olan şiddetin önlenmesi ile ilgili toplumsal bir görevimiz var. Burada sizlerin de sorumluluğunuz var. Bu sorunun çözümünde herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Sadece seyretmekle olmuyor. Ülkemizde gerek bizim taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar, gerekse yasal mevzuatımız, kadına şiddetin önlenmesi konusunda düzenlemeler yapmış ama çok kişi birçok kanunu bilmediği gibi, haklarını da bilmiyor. Kişi hak ihlaline uğradığında hakkını nasıl arayacağını da bilmiyor. Mahkemeye nasıl başvuracak? Ücretsiz avukat temin edebilir mi? Bu tür sorular, sizlerin de cevaplandırması gereken sorulardır. Siz bu konularda bilgi sahibi olursanız, size gelecek mağdur kişiyi bilgilendirmeniz daha kolay olacaktır. Bu yüzden bizler bu çalışmayı önemsedik” ifadesini kullandı.
Eğitim çalışmasında Mersin Barosu tarafından hazırlanan, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili yasal mevzuatların bulunduğu kitapçık verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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