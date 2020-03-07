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Mersin'de artık sabıkası olanlar ve madde bağımlıları dolmuş, taksi şoförü olamayacak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Özgecan olayında görüldüğü gibi uyuşturucu bağımlısı insanların bu mesleklerde olmaması lazım"

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yolcu taşıma araç sürücülerine yönelik eğitim programının ilk dersinde yaptığı konuşmada, "Kararlıyız, Mersin'in geleceği açısından, sokaktaki huzur açısından önemlidir diyerek, bu işe giriştik. Bizleri gerçekten üzen, Mersin açısından, özellikle Tarsus açısından kötü bir imaj olan Özgecan olayında görüldüğü gibi uyuşturucu bağımlısı insanların bu mesleklerde olmaması lazım" dedi.

Mersin'de artık sabıkası olanlar ve madde bağımlıları dolmuş, taksi şoförü olamayacak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Özgecan olayında görüldüğü gibi uyuşturucu bağımlısı insanların bu mesleklerde olmaması lazım"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yolcu taşıma araç sürücülerine yönelik eğitim programının ilk dersinde yaptığı konuşmada, "Kararlıyız, Mersin’in geleceği açısından, sokaktaki huzur açısından önemlidir diyerek, bu işe giriştik. Bizleri gerçekten üzen, Mersin açısından, özellikle Tarsus açısından kötü bir imaj olan Özgecan olayında görüldüğü gibi uyuşturucu bağımlısı insanların bu mesleklerde olmaması lazım” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğiyle düzenlediği yolcu taşıma araç sürücülerine yönelik eğitim programının ilk dersi, Belediye Başkanı Vahap Seçer’in katılımıyla yapıldı. Seçer, toplantı öncesinde Şoförler ve Otomobilciler Odasının Mersin’deki bin adet ticari takside korana virüsü salgınına karşı uygulayacağı dezenfekte çalışmaları hakkında bilgi aldı. Daha sonra sürücülere ve hat sahiplerine seslenen Seçer, “Yaptığınız iş gerçekten zor bir iş. Çocuklarınızın rızkını kazanma adına tabiri caizse kelle koltukta iş yapmaya çalışıyorsunuz. Kaza sonucu sakat kalma, belki canından olma riski taşıyan bir meslek” ifadelerini kullandı.
Yolcu taşıma araçları sürücülerine verilecek eğitimleri önemsediklerini ifade eden Seçer, “Önemli bir eğitim süreci başlayacak, Neden önemli? Kendi yaşadığım deneyimlerden başlayayım. Belediye Başkanı oldum, en önemli mücadele alanımız belediye otobüslerini süren şoförler oldu. Vatandaşa kötü muamele eden, sinkaf eden, yaşlı vatandaşlarımıza kötü muamele eden, direksiyonda çay içen, sigara içen, her türlü nahoş hareketi yapan, yolcu güvenliğini tehlikeye atan, telefonla konuşan, birçok gereksiz sözüm ona şoförle mücadele ettik. Tutanak altına aldıklarımızı tutanakla işten çıkardık, tutanak altına alamadıklarımızı tazminat pahasına işten çıkardık. Yeni şoförler alıyoruz. Kadınları önemsiyoruz. İlk alımlarda 33 kadın arkadaşımızı aldık. Son olarak 184 şoför alımı gerçekleşti. 27 kadın başvurmuştu, uygun olan 17 kişi vardı, hepsi alındı. Kararlıyız, Mersin’in geleceği açısından, sokaktaki huzur açısından önemlidir diyerek, bu işe giriştik. Bizleri gerçekten üzen, Mersin açısından, özellikle Tarsus açısından kötü bir imaj olan Özgecan olayında görüldüğü gibi uyuşturucu bağımlısı insanların bu mesleklerde olmaması lazım. Onlar da bizim yurttaşımız ama böyle bir mesleği icra etmemesi lazım. Onları da alır devlet tedavi eder. Ama böyle bir işin içinde olmaması lazım. Suçlu bir adam olmaması lazım. Suç işlemeye meyilli bir insan olmaması lazım. Bu tür özellikleri olan insanların müracaatları reddediliyor, bu eğitimi alamayacaklar" diye konuştu.
Mersin’de 6 bin civarında şoför olduğunu, 4 bin 985 ticari aracın her gün 450 ile 500 bin vatandaşa taşıma hizmeti verdiğini ifade eden Seçer, yaklaşık 1.5 yıl içinde il genelindeki tüm şoförlere ulaşmayı ve eğitimden geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Akdeniz, Tarsus, Silifke ve Anamur’da yapılacak eğitimlere, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Mersin Üniversitesi ve Halk Eğitim Merkezinden eğiticilerin katılacağını kaydeden Seçer, kurslarda trafik, ilk yardım, iletişim, psikoteknik dersleri verileceğini anlattı. Seçer, “Kurslar sonunda karta sahip olacaksınız. Bu kartlar aynı zamanda SRC belgesi yerine de geçecek. Bu karta sahip olmayan hiçbir arkadaşımız toplu taşıma araçlarında görev alamayacak. Yani bunu zapturapt altına alıyoruz, disipline ediyoruz. Kayıt altına alıyoruz. Bunlar büyük kentlerde yapılan eğitimler. Biz de modern bir kentiz. Bu işte kararlıyız” şeklinde konuştu.
Yolcu taşıma araçları sürücüleri ve hat sahipleriyle buluşmasında, Mersin’in güvenli, huzur dolu bir şehir olduğuna da vurgu yapan Seçer, şöyle devam etti; "Mersin güvenli bir şehir. Herkesin morali yerinde. Mersin, emin ellerde. Mersin, işi bilen kadrolar tarafından yönetiliyor. Bir kere, altını çizeyim iyi niyetli bir yönetim anlayışı içerisindeyiz. Bazı hatalar yapabiliriz ama yanlış yapmayız. Yanlış işler içinde olmayız. Kararımız hatalı olabilir, eksik olabilir, bilgi noksanlığı olabilir. Ama bunların hepsini düzeltebiliriz. Deneyimimiz, bilgimiz, vatan sevgimiz, Allah korkumuz, insan sevgimiz, çok şükür hepsi var. Bundan dolayı rahat edin. Mersin’e belediye başkanı olduysam, sizlerin desteğiyle oldum. Her iki kişiden biri beni tercih etti. Bu önemlidir, bu değerlidir. Bugüne kadar benim partime oy vermemiş, benim dünya görüşümden olmayan insanlar bana oy verdi. Bunun kıymetini biliyoruz. Bu mesajı da alıyoruz. Herkes rahat olsun, herkesi kucaklayacağız ki, öyle yapıyoruz. Mersin, güçlü bir kent, geleceği olan bir kent. Mersin bölgenin değil, Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı kentleri arasına girmeye aday bir kent."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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