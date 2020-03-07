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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erdemli'de 'Mutlu kadın atölyesi' semineri

İHA

Erdemli'de 'Mutlu kadın atölyesi' semineri

Erdemli Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kapsamında kadın ve mutluluk üzerine 'Mutlu kadın atölyesi' başlıklı seminer düzenledi.
Erdemli Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nin hazırladığı, psikolog Belgin Deryalar, spor eğitmeni Ebrule Türer ve diyetisyen Türkislam Öger’in sunumuyla gerçekleşen seminerde, 'mutluluğun fizyolojisi’ konusunda önemli bilgiler verildi.
Erdemli Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminerde, 'aile içerisinde kadının yeri, mutluluk nedir, spor ve beslenme ile mutluluk arasındaki bağlantı, spor psikolojiyi nasıl etkiliyor, doğru beslenmeyle mutlu olunabilir mi, daha mutlu bir aile nasıl sağlanır' gibi konularda uygulamalı olarak bilgiler aktarıldı. Zaman zaman kadınlara sorular sorarak doğru ve yanlış bilinenler konusunda da açıklamalarda bulunan uzman eğitmenler, kadınların özgüveninin yüksek olmasına dikkat çekti. Seminer sonunda katılımcılara, 'kadın' temalı belgesel izlettirildi.
"Kadınlarımızın desteklenmesi demek, ailenin, milletimizin güçlenmesi demektir"
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, toplumun gelişmesinin ana aktörünün kadınlar olduğunu belirterek, Erdemli Belediyesi’nin kadınların içerisinde bulunduğu her projede yer aldığının altını çizdi. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında her kesimden insanın istifade edebileceği projeler ürettiklerini kaydeden Tollu, kadının toplumdaki değerine vurgu yaparak, gerek iş hayatında gerekse sosyal hayatta kadınlara destek olmaya devam edeceklerini bildirdi. Mutlu ailelerin ve sağlıklı nesillerin temelinde kadınların olduğuna değinen Tollu, "Aile içi iletişimden çalışma hayatına, çocuklarla kurulan diyalogdan günlük hayatın stresini yönetmeye kadar her alanda destekçileri olmak için kurduğumuz Kadın Danışma Merkezimiz ve uzman psikologlarımız ile haftanın her günü yanlarındayız. Merkezimize gelemeyen hanımefendilerimiz için ise evde görüşme randevuları oluşturarak, onları yerinde ziyaret ediyoruz. Kadınlarımızın desteklenmesi demek, ailenin, toplumumuzun ve milletimizin güçlenmesi demektir. Bu kapsamda Erdemli Belediyesi olarak kadınların sosyal ve kültürel hayata katılımlarını artırmak için açtığımız çeşitli kurslar ve gerçekleştirdiğimiz programlarla önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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