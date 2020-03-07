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Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası heyecanı sürüyor Büyük erkekler tüfek kategorisinde 10 metre müsabakaları tamamlandı Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Havalı ve Ateşli Silahlar Asbaşkanı Kadri Akgün: "Sporcumuz Ömer Akgün federasyonumuzun tarihinde kota alarak olimpiyat oyunlarına gidecek tüfek kategorisinde ilk sporcu olacak"

İHA

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2020 faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda büyük erkekler tüfek kategorisinde 10 metre müsabakaları sona erdi.

Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası heyecanı sürüyor Büyük erkekler tüfek kategorisinde 10 metre müsabakaları tamamlandı Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Havalı ve Ateşli Silahlar Asbaşkanı Kadri Akgün: "Sporcumuz Ömer Akgün federasyonumuzun tarihinde kota alarak olimpiyat oyunlarına gidecek tüfek kategorisinde ilk sporcu olacak"

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2020 faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda büyük erkekler tüfek kategorisinde 10 metre müsabakaları sona erdi.
Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenen şampiyonanın büyük erkekler tüfek kategorisine 26 sporcu katıldı.
Sporculara madalya ve kupaları düzenlenen törenle Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyon Genel Sekreteri Zeki Öztürk, Teftiş Kurulu Başkanı Hasan Çelik, Asbaşkan Kadri Akgün ile Mersin İl Temsilcisi Ahmet Kılınç tarafından verildi.
Türkiye Şampiyonası'nda ferdi dalda birinciliği Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü'nden Mert Nalbant 249.3 puanla elde ederken, ikinciliği Diyarbakır Tenis Atıcılık Yüzme Gençlik ve Spor Kulübü'nden 249.0 puanla Ömer Akgün kazandı. Üçüncülük kürsüsüne ise Ankara Jandarma Gücü Spor Kulübü'nden 225.7 puanla Ahmet Bayrak çıktı.
Takım halinde ise Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü birinci, Ankara Jandarma Gücü Spor Kulübü ikinci ve Diyarbakır Tenis Atıcılık Yüzme Gençlik ve Spor Kulübü üçüncü oldu.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Havalı ve Ateşli Silahlar Asbaşkanı Kadri Akgün, büyük erkekler kategorisinde mücadelenin sona erdiğini söyledi.
Akgün, şampiyonada güzel sonuçların çıktığını 4 sporcunun milli takım baraj puanını geçerek milli takıma girmeye hak kazandıklarını ve bu sporcuların yurt dışında yapılacak olan müsabakalarda ülkemizi temsil etme hakkını elde ettiğini belirtti.

Ömer Akgün federasyon tarihinde tüfek kategorisinde kota alan ilk sporcu oldu
Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Tokyo Olimpiyatları'nda yarışma kotası alan Ömer Akkün’ün de yer aldığını ifade eden Akgün, "Tokyo Olimpiyatı için atıcılık sporundan 4 kota aldık. 5’inci kotamızı da almak için haziran ayında havalı ve ateşli silahlarda Çekya'da son bir yarışmamız daha var. Eğer buradan da bir kota alırsak ülkemiz Tokyo’ya 5 kota ile gidilecek. Sporcumuz Ömer Akgün, yıllardır az bir farkla kaçırdığı kotayı nihayet aldı ve Tokyo’da yarışacak. Bunu hem de güzel bir puanla aldı. Federasyonumuzun tarihinde kota alarak olimpiyat oyunlarına gidecek tüfek kategorisinde ilk sporcu olacak. Onunda ayrı bir mutluluğu var. Diğer sporcularımıza da bir örnek teşkil eder" şeklinde konuştu.
Şampiyona, 11 Mart Çarşamba günü sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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