Anadolu’nun köyünden Akkuyu NGS’ye uzanan başarı öyküsü Genç nükleer mühendis Özlem Arslan, Çorum’un Çaltıcak köyünden başlayan ve Mersin’de kurulacak Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS’ye uzanan bir başarı öyküsüne imza attı Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesinden birincilikle mezun olarak ‘üstün başarı diploması’ alan Özlem Arslan, Akkuyu Nükleer A.Ş.’de işe alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Anadolu’nun köyünden Akkuyu NGS’ye uzanan başarı öyküsü Genç nükleer mühendis Özlem Arslan, Çorum’un Çaltıcak köyünden başlayan ve Mersin’de kurulacak Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS’ye uzanan bir başarı öyküsüne imza attı Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesinden birincilikle mezun olarak ‘üstün başarı diploması’ alan Özlem Arslan, Akkuyu Nükleer A.Ş.’de işe alındı

İHA

Anadolu’nun köyünden Akkuyu NGS’ye uzanan başarı öyküsü Genç nükleer mühendis Özlem Arslan, Çorum’un Çaltıcak köyünden başlayan ve Mersin’de kurulacak Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS’ye uzanan bir başarı öyküsüne imza attı Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesinden birincilikle mezun olarak ‘üstün başarı diploması’ alan Özlem Arslan, Akkuyu Nükleer A.Ş.’de işe alındı

– Genç nükleer mühendis Özlem Arslan, Çorum’un Çaltıcak köyünden başlayan ve Mersin’de kurulacak Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS’ye uzanan bir başarı öyküsüne imza attı. Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesinden birincilikle mezun olarak kendi döneminde ‘üstün başarı diploması’ alan tek öğrenci olmayı başaran Özlem Arslan, Akkuyu Nükleer A.Ş.’de işe alındı. Arslan, Akkuyu NGS’de Radyasyon Güvenliği Biriminde görev yapacak.
Türk genci Özlem Arslan, Rusya’da kadınlara örnek olacak bir başarı elde etti. Türkiye’deki üniversite eğitiminin 3’üncü yılını tamamlamasının ardından Akkuyu Nükleer A.Ş. Eğitim Programına başvurarak sınavlardan başarı ile geçen Arslan, Moskova’daki Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi (MEPhI) Moskova Nükleer Enerji Enstitüsünde 6 yıl eğitim aldı. Şubat 2020’de 54 Türk öğrenciyle birlikte Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin uzman yetiştirme programını başarı ile tamamlayan genç nükleer mühendisi Arslan, bu başarısını birincilik ve ‘kırmızı diploma’ (üstün başarı diploması) alarak taçlandırdı. Arslan, Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva’nın makamında ilk kez görüşerek bizzat kutladığı öğrenci olmayı da başardı.

Sınavlardan başarıyla geçti, Rusya’da eğitim hakkı kazandı
Çorum’a 24 kilometre uzaklıktaki Çaltıcak köyünde doğan 28 yaşındaki Özlem Arslan’ın başarı öyküsü üniversite yıllarında başladı. Teknik liseden 2010 yılında mezun olan Arslan, Ankara Üniversitesi matematik bölümünde 3’üncü sınıfı bitirmesinin ardından 2013’te Akkuyu Nükleer A.Ş. Eğitim Programına başvurdu ve sınavlardan başarı ile geçerek Moskova’daki Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi Moskova Nükleer Enerji Enstitüsünde tam 6 yıl sürecek eğitim hakkını kazandı. Uygulamalı derslerini Novovoronej NGS, Rostov NGS ve Rosatom Devlet Nükleer Enerji Kuruluşunun, Rusya’nın nükleer enerji sektörü işletmelerinin ana onarım kuruluşu olan Atomenergoremont A.Ş. Rosatom’un makine imalat kolu olan Atomenergomash A.Ş. ile Karpov Fizik ve Kimya Bilimsel Araştırma Enstitüsü gibi işletmelerinde yaptı.

Mezuniyet tezini tam puanla geçti
Arslan, 6 yıl süren zorlu eğitimin sonunda mezuniyet araştırma çalışması olan diploma tezini ‘Nükleer güç ünitesi demontaj bölgesi minimum doz hesaplanması’ konusunda üstün başarı ile savunarak, tez savunmasından en üst olan 5 tam puan ile geçti. Şubat 2020’de, Türk nükleer uzmanlarının üçüncü dönem mezunları kapsamında, ‘Nükleer santraller: tasarım, işletme ve mühendislik’ bölümünden ‘üstün başarı diploması’ ile mezun olan Arslan, Atomexpo2016 7. Uluslararası Forumun organizasyonu ve gerçekleştirilmesindeki profesyonel etkileşimi ve göstermiş olduğu sorumluluğundan dolayı takdire layık görüldü. Arslan, 2017’de Rosatom Devlet Nükleer Enerji Kuruluşunun temel yüksek eğitim kurumları öğrencileri stratejik oturumuna katıldı.

“Bölümümü birinci olarak bitirmek ayrı bir mutluluk”
“Bölümümü birinci olarak bitirmenin ayrı bir mutluluğunu yaşıyorum” diyen Arslan, Rusça ve İngilizce bildiğini söyledi. Özlem Arslan, mezun olduktan sonra yaptığı açıklamada, Rusya’ya gittiğinde hiç Rusça bilmediğini, ilk yıl Rusça öğrendiklerini, teorik Rusça ile ikinci yıl dersleri anlayabildiklerini söyledi. Rusya’da bulunmaktan memnun olduğunu belirten Arslan, “Moskova’da çok farklı kültürel etkinlikler oluyor. Rosatom’un bizim için sağladığı etkinlikler oldu. Farklı organizasyonlara katılma şansı edindik. Birinci sınıfta uranyum tabletlerinin üretildiği fabrikaya gitme, Akkuyu’da inşa edilecek VVER 1200 tipi reaktörü görme şansımız oldu. Akkuyu’nun birinci reaktör gövdesini ve kapağını gördük. Orada metallerin hangi güvenlik önlemleri ile ölçüldüğünü gördük. Bunlar gerçekten içimizi rahatlatan şeyler oldu” dedi.

“Akkuyu NGS’de çalışacağım için mutluyum”
Mezuniyetinin ardından Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) çalışacağını dile getiren Arslan, “Diplomanın savunması kolay geçmedi. Bizim üniversiteden ve diğer üniversitelerden 13 öğretim üyesinin yer aldığı bir komisyon oluşturuldu. Ancak sonuç olarak beş aldım ve çok mutluyum. Diploma tezim, nükleer santrallerin devre dışı bırakılmasına ilişkin kuramsal bilgi içermektedir. Akkuyu NGS’de çalışacağım için mutluyum. Ülkemizin ilk nükleer güç santrali ile birlikte enerjinin geliştirilmesinde yeni bir aşamaya geçilecek. Ben de ilk mühendisler arasında yer alacağım. Nükleer enerji konusunda ülkemizde olumsuz düşünceleri yıkmak ve temiz bir enerji üretmek istiyoruz” diye konuştu.

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdür Zoteeva ilk defa öğrenci kabul etti
Öte yandan, Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, makamında ilk defa bir öğrenci kabul etti ve o da Özlem Arslan oldu. Arslan, Zoteeva’nın kendisi için yaptığı jestten mutlu olduğunu belirterek, “İlk defa bir öğrenciyi bireysel olarak odasında kutlamış. Bir Türk kız öğrenci olarak okulu birinci bitirdiğim için kendi kutlamak istemiş. O yüzden beni odasında ağırladı” ifadelerini kullandı.
Arslan ile yaptığı baş başa görüşmede Zoteeva, Arslan’a Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü olarak resmi iş teklifini takdim ettikten sonra, “Artık siz de Rosatom’un profesyonel ailesinin bir bireyisiniz. Bizler, şirketimizde istihdam edilecek genç uzmanların yetiştirilmesine büyük önem veriyoruz. MEPhİ’den kırmızı diploma ile mezun olmak iddialı bir zaferin ifadesidir. Sizin çalışmalarınız Türkiye’nin nükleer enerji sektörü temelinin oluşturulmasına bir zemin teşkil edecektir” dedi.
Türkiye’de nükleer santralde görev yapacak nükleer mühendislerin öncülerinden Özlem Arslan, Akkuyu NGS’de Radyasyon Güvenliği Biriminde görev yapacak. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, 6 kişilik bir ailenin üyesi olan Özlem Arslan’ın Çaltıcak köyünden başlayan başarı öyküsü, diğer başarı öyküleri yazacak olan kadınlara örnek olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fobisini yendi, 4 bin sürücüyü trafiğe çıkardı
YEREL HABERLER Fobisini yendi, 4 bin sürücüyü trafiğe çıkardı
Mersin'de kadınlardan 8 Mart kutlaması
YEREL HABERLER Mersin'de kadınlardan 8 Mart kutlaması
AK Parti'li Kandemir: İdlib'de, Libya'da verilen mücadele bu toprakların muhafazası içindir
YEREL HABERLER AK Parti'li Kandemir: İdlib'de, Libya'da verilen ...
AK Parti’li Kandemir: "Ana muhalefetin başındaki zat hiçbir zaman bu milletin mücadelesini anlamadı" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Toroslar İlçe Başkanlığının 5. Olağan Kongresine katıldı
YEREL HABERLER AK Parti’li Kandemir: "Ana muhalefetin başındaki zat ...
Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası heyecanı sürüyor Büyük erkekler tüfek kategorisinde 10 metre müsabakaları tamamlandı Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Havalı ve Ateşli Silahlar Asbaşkanı Kadri Akgün: "Sporcumuz Ömer Akgün federasyonumuzun tarihinde kota alarak olimpiyat oyunlarına gidecek tüfek kategorisinde ilk sporcu olacak"
YEREL HABERLER Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası heyecanı ...
Mersinli kadınlardan “8 Mart” yürüyüşü
YEREL HABERLER Mersinli kadınlardan “8 Mart” yürüyüşü
Erdemli'de 'Mutlu kadın atölyesi' semineri
YEREL HABERLER Erdemli'de 'Mutlu kadın atölyesi' semineri
Etiyopya Büyükelçisi Barkessa’dan Mersin iş dünyasına yatırım çağrısı
YEREL HABERLER Etiyopya Büyükelçisi Barkessa’dan Mersin iş dünyasına ...
Mersin'de artık sabıkası olanlar ve madde bağımlıları dolmuş, taksi şoförü olamayacak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Özgecan olayında görüldüğü gibi uyuşturucu bağımlısı insanların bu mesleklerde olmaması lazım"
YEREL HABERLER Mersin'de artık sabıkası olanlar ve madde bağımlıları ...
Şampiyon sporcular kupalarını Başkan Seçer'e sundu
YEREL HABERLER Şampiyon sporcular kupalarını Başkan Seçer'e sundu
Mezitli'de kadınlar unutulmadı Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlarına çiçek verdi
YEREL HABERLER Mezitli'de kadınlar unutulmadı Mezitli Belediye ...
Başkan Yılmaz, TORTEK kursiyerlerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, TORTEK kursiyerlerini ziyaret etti
Akkuyu NGS tedarikçileri için seminer düzenlendi
YEREL HABERLER Akkuyu NGS tedarikçileri için seminer düzenlendi
Muhtarlar şiddete uğrayan kadınlara ilk desteği verebilecek Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner: "Muhtarlar kendi mahallelerinde şiddete uğrayan kadınlara çok daha yakın. Şiddete uğrayan bir kadının ilk olarak fikir danışacağı yer, mahallenin muhtarıdır. Ya da bir muhtar, hangi evde şiddetin olduğunu biliyorsa, ilk basamak olarak bizlerden önce yol gösteren olabilir"
YEREL HABERLER Muhtarlar şiddete uğrayan kadınlara ilk desteği ...
Polis, tarlada çalışan kadınları unutmadı
YEREL HABERLER Polis, tarlada çalışan kadınları unutmadı
Uzmanlar, koronavirüsten korunma yollarını anlattı Solunum yoluyla bulaşan virüsten korunmak için maske takılmasını ve kişisel hijyene dikkat edilmesini öneren uzmanlar, öksürürken veya hapşırırken ağzın kapatılmasının önemli olduğu vurgulandı
YEREL HABERLER Uzmanlar, koronavirüsten korunma yollarını ...
Tarsus'ta Turizm Danışma Bürosu açıldı
YEREL HABERLER Tarsus'ta Turizm Danışma Bürosu açıldı
(Görüntülü) 'Erkek işi yapamazsın' dediler, şimdi ustalara taş çıkartıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Erkek işi yapamazsın' dediler, şimdi ...
Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısı açılıyor
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısı açılıyor
(Görüntülü) İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ...
'Erkek işi yapamazsın' dediler, şimdi ustalara taş çıkartıyor
YEREL HABERLER 'Erkek işi yapamazsın' dediler, şimdi ustalara taş ...
Tarsus mor begonvil kenti oluyor
YEREL HABERLER Tarsus mor begonvil kenti oluyor
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
YEREL HABERLER İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Mersin’de işçi otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
YEREL HABERLER Mersin’de işçi otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X