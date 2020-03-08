Elvan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Şehitler tepesi boş kalacak" sözlerine eleştiri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan: "İnsan bunu söylerken utanır"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak" sözlerini eleştirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, partisinin Mersin'in Erdemli ilçesindeki 6. Olağan Kongresi'nde konuştu. Elvan konuşmasında ilk olarak İdlib'de rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıya değinerek, Türkiye'nin bu saldırıya gereken cevabı verdiğini söyledi. Elvan, "İdlib'te 34 kahramanımızı rejimin haince, bir o kadar da kalleşçe saldırısında şehit verdik. Mersin'de de 3 kardeşimiz burada şehit oldu. Rabbim şehitlerimizin ruhunu şad eylesin, makamlarını ali eylesin. Bu hain saldırıya, evlatlarımıza uzanan ellere elbette kayıtsız kalmadık. O gece Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız bizzat sabaha kadar takip ettiği operasyonlar ile taş üstünde taş koymadı" dedi.

Türkiye'nin artık yerel ve milli silahları kendi yapar hale geldiğini ifade eden Elvan, "Yerli ve milli silahlarımız ile SİHA ve obüslerimiz ile rejim güçlerinin üzerine milletimizin gazabını yağdırdık. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. 3 binden fazla rejim askeri etkisiz hale getirildi. Savaş uçakları, tanklar, toplar, tüfekler ve mühimmatlar, depolarda dolu olan mühimmatlar yok edildi. Nerede bir haksızlık, nerede bir hukuksuzluk varsa onun karşısında duran bir ülke var, Türkiye" diye konuştu.

"İdlib'de yüz binlerce insan yerinden yurdundan edilirken, acaba sesimizi çıkarmayacak mıydık" diyen Elvan, "Sınırlarımıza bir terör koridoru oluşturulmasına müsaade mi edecektik. Bu ülkenin düşmanlarının, teröristlerinin başını bir yılan gibi ezmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



"İnsan bunu söylerken utanır"

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak" sözlerini de eleştiren Elvan şöyle konuştu:

"Ne dedi, 'Şehitler tepesi bizim dönemimizde boş kalacak' dedi. İnsan utanır bunu söylerken. 83 milyon insanımız bizim asker. Bunu unutma. Nerede ne olursa o mücadeleyi veririz. Sen otur evinde kahveni iç. Çayını iç. Ama bu 83 milyon insan, söz konusu vatansa, canını feda etmeye hazır. İnsan bunu söylerken utanır."

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