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AHBİB, uzak pazarlarda etkinliğini artırıyor Arslan: “AHBİB’in şubatta en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında 14,8 milyon dolar ile Irak geldi”

İHA

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Hüseyin Arslan, şubat ayında yüzde 10 artışla 91,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, Orta Doğu'ya alternatif pazar arayışlarında büyük gayret gösteren Türk ihracatçıların Güney Asya, Güney Amerika, İskandinavya, Arap Yarımadası ve Afrika ülkelerinde rekor düzeyde artış yakaladığını belirtti.

AHBİB, uzak pazarlarda etkinliğini artırıyor Arslan: “AHBİB’in şubatta en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında 14,8 milyon dolar ile Irak geldi”

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Hüseyin Arslan, şubat ayında yüzde 10 artışla 91,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, Orta Doğu’ya alternatif pazar arayışlarında büyük gayret gösteren Türk ihracatçıların Güney Asya, Güney Amerika, İskandinavya, Arap Yarımadası ve Afrika ülkelerinde rekor düzeyde artış yakaladığını belirtti.

Sektörün Türkiye ihracatı 594,7 milyon dolar
Sektörün 2020 Şubat ayı ihracat performansını değerlendiren AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, söz konusu dönemde Türkiye geneli hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının 594,7 milyon dolar olduğunu, sektör ihracatında en yüksek payı yüzde 28’lik oran ve 169 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri olduğunu belirtti. Arslan, en fazla ihracat yapılan ürünün ise 80,8 milyon dolar değer ve yüzde 14’lük pay ile buğday unu olduğunu açıkladı.

"En fazla ihraç ettiğimiz ürün kırmızı mercimek"
Yılın ikinci ayında 91,5 milyon dolar ihracat gerçekleştiren AHBİB’in yüzde 14 artış ve 25,1 milyon dolar değer ile en çok pastacılık ürünleri ihraç ettiğini dile getiren Başkan Arslan, bitkisel yağlarda yüzde 77, bakliyatta yüzde 9 ve değirmencilik ürünlerinde yüzde 6 artış kaydettiklerini bildirdi. Arslan, bu dönemde kırmızı mercimeğin yüzde 15’lik pay ve 13,5 milyon dolar değer ile en fazla ihraç edilen ürün olduğuna dikkat çekti.

"Venezuela’ya ihracat 13 kat arttı"
Birliğin Şubat ayı ihracatını ülkelere göre mercek altına alan Başkan Arslan, “AHBİB’in şubatta en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında 14,8 milyon dolar ile Irak geldi. Bu ülkeyi, 6 milyon dolar ile Sudan, 5,3 milyon dolar ile Suudi Arabistan izledi. Birliğimize üye ihracatçılar Güney Asya, Güney Amerika, İskandinavya, Arap Yarımadası ve Afrika pazarlarındaki ülkelerde rekor düzeyde artışlar elde etti. Güney Asya ülkelerinden Bangladeş ve Güney Amerika ülkelerinden Meksika’nın yanı sıra Arjantin, Şili, Guatemala, Norveç, Güney Afrika Cumhuriyeti, Umman, Tayland, Myanmar, Angola, Kamerun, Filistin gibi ülkelere yaptığımız ihracat, Şubat ayında önemli ölçüde artış gösterdi” dedi.

"Alternatif pazar arayışlarımız sonuçlarını vermeye başladı"
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe Türkiye’nin en önemli pazarlarının yüzde 43,4 ile Orta Doğu, yüzde 20,8 ile Afrika, yüzde 12,2 ile Avrupa Birliği, yüzde 8,7 ile Amerika ve yüzde 6,4 ile Asya ve Okyanusya ülkeleri olduğunu kaydeden Arslan, “Siyasi istikrarsızlık ve jeopolitik riskler nedeniyle ihracatta sıkıntılar yaşadığımız Orta Doğu’ya alternatif pazar arayışlarımızda yüz güldüren sonuçlar almaya başladık. Bakliyatta söz sahibi olan Kanada ve Avustralya’nın yanı sıra Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Orta Asya Cumhuriyetlerinin de üretimdeki ağırlığını hissettirmeye başladığı bir dönemde bakliyat üretimimizi artırmaya yönelik Tarım ve Orman Bakanlığının uygulamaya koyduğu Baklagil Sektör Politika Belgesi’nin sektörde sürdürülebilir artışlar sağlayacağına inanıyoruz. Bu sezon iklim koşullarının elverişli gitmesi ve yağmur rejiminin dengeli olmasıyla 2020 yılında hem bakliyatta, hem de hububatta rekolte artışı bekliyoruz. Buna bağlı olarak ihracatımızda da yüzde 30’luk artış hedefliyoruz” diye konuştu.

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