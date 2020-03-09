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Çocukların okul çilesi sona erdi Mersin’de 5 yıldır okula gitmek için 3 kilometre çile çeken çocuklar, Büyükşehir Belediyesinin stabilize yol yapmasıyla çamurdan kurtuldu

İHA

– Mersin'in Erdemli ilçesinde Güzeloluk ile Kuşluca Mahalleleri arasında kalan bölgede hayvancılıkla uğraşan ailelerin taşımalı eğitim gören çocuklarının okula gittikleri yolun baraj altında kalmasıyla 5 yıldır çamurlu yoldan çile çekerek gittikleri 3 kilometrelik okul yolu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak ulaşıma açıldı.

Çocukların okul çilesi sona erdi Mersin’de 5 yıldır okula gitmek için 3 kilometre çile çeken çocuklar, Büyükşehir Belediyesinin stabilize yol yapmasıyla çamurdan kurtuldu

– Mersin’in Erdemli ilçesinde Güzeloluk ile Kuşluca Mahalleleri arasında kalan bölgede hayvancılıkla uğraşan ailelerin taşımalı eğitim gören çocuklarının okula gittikleri yolun baraj altında kalmasıyla 5 yıldır çamurlu yoldan çile çekerek gittikleri 3 kilometrelik okul yolu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak ulaşıma açıldı.
Mersin’de yol olmadığı için servis araçlarının belirli bir noktaya kadar gelebildiği yolu, kış aylarında çamurlar içinde yürüyerek ya da traktörlerle geçmek zorunda kalan, bazen de okula gidemeyen çocukların imdadına Büyükşehir Belediyesi yetişti. Servis araçlarının belirli bir noktadan sonra giremediği, geri kalan kısmın ise yürüyerek veya traktörle aşıldığı çile dolu okul yolu, çocuklar okusun diye önce Büyükşehir yol ağına katıldı, sonra da ulaşıma açılarak engeller ortadan kaldırıldı.

Okula gidemiyor, eğitimden geri kalıyorlardı
Mersin’in Erdemli ilçesi Güzeloluk ile Kuşluca Mahalleleri arasında kalan bölgede hayvancılıkla uğraşan ailelerin çocukları, taşımalı sistem ile eğitim gördükleri Güzeloluk İlkokuluna gidip gelirken büyük sıkıntılar yaşıyordu. Beş yılı aşkın süredir baraj altında kalan asıl yolun yerine kullanılan tali yol ise özellikle kış aylarında bölge sakinleri için çile yolu haline gelmişti. 50 hanedeki eğitim gören 22 çocuk, çok yağışlı günlerde okula gidemiyor, gittikleri günlerde ise ilk dersleri çoğunlukla kaçırarak geç kalıyorlardı. Servis araçlarının giremediği yolda, her gün bir öğrenci velisi çocukları traktöre bindiriyor, servis araçlarının gelebildiği noktaya kadar taşıyordu. Sabah ve akşam saatlerinde traktörlerle ulaşımı sağlayan öğrenciler, hem çile dolu bir yolculuk yapmak zorunda kalıyor hem de eğitimden geri kalıyordu.

Önce ağa alındı, sonra ulaşıma açıldı
Çocuklar ile ailelerin sıkıntısını öğrenen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yaşanan mağduriyetin bir an önce ortadan kaldırılması için ekipleri harekete geçirdi. Önce Büyükşehir Belediyesi yol ağına dahil edilen 3 kilometre uzunlukta ve 6 metre enindeki yol, daha sonra yürütülen stabilize malzemeli yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları ile binek araçların da gidebileceği şekilde ulaşıma açıldı.

“Öğrenciler kışın çamurda, karda okula gidebilmek için sıkıntılar yaşıyordu”
Bölge halkının yaşadığı sıkıntıları anlatan Güzeloluk Mahallesi Muhtarı İbrahim Doğan, “Bu yol Büyükşehir Belediyesi yol ağında değildi ama kısa süre önce başkanımızın çalışması ile yol ağına alındı. Bu bölgede hayvancılıkla uğraşan ailelerimizin 22 öğrencisi vardı. Bu öğrenciler kışın çamurda, karda okula gidebilmek için sıkıntılar yaşıyordu. İki kilometre ilerde servis geliyor, traktörle öğrencileri oraya götürüyor ve akşam da yine traktörle geri alıyorlardı. Şimdi öğrencilerimizin engelsiz şekilde okullarına ulaşmaları ve eğitimde aksama yaşanmaması için Büyükşehir Belediyemiz yol çalışması başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e de bizlere sağladığı bu destekten dolayı teşekkür ederiz. Öğrenci velileri de bu çalışmayı mutluluk ve sevinçle karşıladı” dedi.

“Geleceğin doktorları, avukatları bu çalışmalar sayesinde bu köyden çıkacak”
Güzeloluk Mahallesi sakinlerinden Mehmet Böcülü de, “Yol çok berbattı. Servisler gidip gelemiyor, herkes bu yol nedeniyle mağdur oluyordu. Zaman zaman traktörle yardımcı oluyorduk ama yine de sıkıntı bitmiyordu. Çocuklar zaman zaman okula da gidemiyordu. Ama şu anda çok güzel bir yol yapılıyor. Geleceğin doktorları, avukatları bu çalışmalar sayesinde bu köyden çıkacak” diye konuştu.

“Sadece okul değil, hastalıkta, sağlıkta çok büyük bir ihtiyaçtı bu yol bizim için”
Yıllardır kendilerinin unutulduğunu ve görmezden gelindiklerini anlatan 3 öğrenci velisi Veli Böcülü ise “Burada baraj yapılalı yol tamamen bitmiş durumdaydı. Çocuklar haftada belli günler okula gidebiliyor, diğer günler için ödev alıp geliyorlardı. Büyükşehir Belediyesi’ne müracaat eder etmez gerekeni yaptılar. Sadece servis değil, hayvanlarımıza yem bile alıp getiremiyorduk. Hastalıkta, sağlıkta çok büyük bir ihtiyaçtı bu yol bizim için. Başkanımıza, muhtarımıza, Erdemli şube ekiplerine teşekkür ediyoruz. Buraya geldiklerinde iş makinelerinin bile giremeyeceği durumdaydı ama girdiler, çalıştılar, başardılar. Beş yıldır yol yoktu burada ama şimdi Vahap Seçer Başkanımız sayesinde artık yolumuz var” ifadelerini kullandı.

“Üçüncü derse ancak yetişebiliyorduk”
Arkadaşları ile birlikte evlerine kadar ilk defa servisle gelen öğrencilerden Sultan Böcüoğlu, “Çok mutlu olduk. İyi oldu. Artık daha rahat olacağız. Uzun süre yürümek zorunda kalıyor, hem okula hem evimize geç kalıyorduk. Kötü havalarda ise okula gidemiyor, gittiğimiz zamanlarda ise 3’üncü derse ancak yetişebiliyorduk” derken, çocuklar mutluluklarını dile getirdi. Çocuklardan kimisi avukat kimisi mimar kimisi ise asker olmak istediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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