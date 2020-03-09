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(Özel) Çocuğunun gözü önünde genç kadına dehşeti yaşattı Mersin'de 9 ay önce 2 çocuk annesi kadının, ayrıldığı eşi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurulma anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı 7 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşini vuran zanlının, saldırının ardından hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılması dikkat çekti İkinci kez hakim karşısına çıkacak olan Hatun K., eski eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor Hatun K.: "Çocuğumun gözü önünde beni vurdu"

İHA

Mersin'de 9 ay önce 2 çocuk annesi kadının, ayrıldığı eşi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurulma anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. 7 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşini vuran zanlının, saldırının ardından hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılması dikkat çekerken, ikinci kez hakim karşısına çıkacak olan Hatun K., eski kocasının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.

(Özel) Çocuğunun gözü önünde genç kadına dehşeti yaşattı Mersin'de 9 ay önce 2 çocuk annesi kadının, ayrıldığı eşi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurulma anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı 7 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşini vuran zanlının, saldırının ardından hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılması dikkat çekti İkinci kez hakim karşısına çıkacak olan Hatun K., eski eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor Hatun K.: "Çocuğumun gözü önünde beni vurdu"

Mersin'de 9 ay önce 2 çocuk annesi kadının, ayrıldığı eşi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurulma anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. 7 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşini vuran zanlının, saldırının ardından hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılması dikkat çekerken, ikinci kez hakim karşısına çıkacak olan Hatun K., eski kocasının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.
Yaklaşık 9 ay önce Mithat Paşa Mahallesi'nde meydana gelen olayın kamera görüntülerine göre, Özkan Y. adlı şahıs, bir süre önce ayrıldığı eski eşi Hatun K.'yı, 7 yaşındaki çocuğunun önünde önce darp ederek yere düşürüyor. Yerde yatan kadının önce dizine ardından da topuğuna pompalı tüfekle ateş eden zanlı, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi çocuğuyla birlikte olay yerinden ayrılıyor. Olay sırasında küçük çocuk gözyaşları içinde babasının annesini vurmasını izlerken, çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşıyor. Dehşeti yaşayan ve kanlar içinde kalan kadın ise çığlık atarak çevreden yardım istiyor.

"7 yaşındaki çocuğumun gözü önünde beni bacağımdan vurdu"
Olayla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Hatun K., Özkan Y. ile 2012 yılında evlendiğini ve 7 yıl evli kaldıklarını söyledi. Bu süreç içerisinde şahsın kendisine her türlü şiddeti uyguladığını ileri süren Hatun K., "Bana işkence, şiddet her türlü şeyi yaptı. Evin içerisine kilitledi, dövdü, evimi yaktı, beni bıçakladı, defalarca işkence yaparken ailem beni kurtardı. Son olarak 7 yaşındaki çocuğumun gözü önünde beni bacağımdan vurdu. Çocuğum halen baba kelimesini kullanmıyor. Halen 'anne sen vurulma' diyor. Benim vurulduğum yerlere bakıp, yaralı yerlerimi öpüyor" dedi.

"Mektuplarla beni öldüreceğini söylüyor"
Ayrıldığı kocası ile arasında 29 şikayet dosyası bulunduğunu söyleyen Hatun K., "Vurulma olayına kadar 29 dosyamız olmasına rağmen bu adam hiçbir zaman ceza evine girmedi. Beni bıçakladı sol tarafım felç kaldı, buna rağmen ceza evine girmedi. Şu anda tutuklu ve bu yaptıklarından dolayı cezalandırılmasını istiyorum. Bu adamın 20 sene kesinleşmiş cezası var. Bu yüzden de beni tehdit ediyor. 'Zaten 20 sene cezam var, ben çıkıp seni öldürürüm, ondan sonra hepsini yatarım' diye tehdit ediyor. Bunu da mektuplarla beyan ediyor. Mektupları ben mahkemeye sundum. 'Senin yüzüne kezzap döküp yakıp, insan içine çıkamayacaksın' gibi tehditler sürekli alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sadece beni dövdüğü için parçalı parçalı 10 sene cezası var"
Zanlının, daha önceki kendisine uyguladığı şiddetlerden dolayı parça parça ceza aldığını dile getiren Hatun K., "Ama ceza evine girmeden, Yargıtay'a gönderdi hepsini. Sadece beni dövdüğü için parçalı parçalı 10 sene cezası var. 12 sene uyuşturucudan cezası var. Bu adam halen dışarı çıkacak mı, onu merak ediyorum. Bu kadar şeye rağmen halen dışarı çıkıp, bana zarar verebilecek mi? Ancak eğer yetkililer bu şahsa gereken cezayı vermese bu şahıs bana zarar verecek. Çocuklarım için onun cezalandırılmasını istiyorum. O şahsın kesinlikle dışarı çıkmaması gerekiyor. Eğer çıkarsa geri kalan cezalarıyla birlikte beni öldürüp, gidip yatacağını dile getiriyor. Bu şahıs daha ne yapabilir. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Ben ölmeden önce yetkililer bir şey yapsın. Çocuklarımın annesiz kalmasını istemiyorum" diye konuştu.
Hatun K. ayrıca vurulmasından dolayı artık sakat kalacağını, bir daha asla düzelmeyeceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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