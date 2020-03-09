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Mersin'de kadınlara 'başarıya giden yol' anlatıldı

İHA

Toroslar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde alanında başarılı çalışmalara imza atmış 5 kadını, '4 mevsim kadın' paneliyle Mersinlilerle buluşturdu.

Mersin'de kadınlara 'başarıya giden yol' anlatıldı

Toroslar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde alanında başarılı çalışmalara imza atmış 5 kadını, '4 mevsim kadın' paneliyle Mersinlilerle buluşturdu.
Kadınların gücü, girişimciliği ve istihdamı konularına dikkat çekilen panelde, bilimden iş hayatına, sanattan spora kadar farklı alanlarda öne çıkmış kadınlar, hem bireysel hem de çalışma hayatlarındaki deneyim ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.
Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve yoğun ilgi gören paneli, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da eşi Meltem Yılmaz ile birlikte izledi.
Moderatörlüğünü Toroslar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Selahattin İzci'nin yaptığı panelin konukları, Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Aynur Özge, Tekvando Avrupa Şampiyonu Huri Korkut, Çukurova Basketbol Spor Kulübü ve A Milli Takım Oyuncusu Gökşen Fitik, Ressam Nazife Bilgin Hazar ile Motosiklet Türkiye Şampiyonu İrem Sahra Şengül oldu.
Şampiyon Şengül, salona motosikletiyle girerek farkındalık oluşturdu
Motosiklet Türkiye Şampiyonu İrem Sahra Şengül de salona motosikletiyle girerek kadınların her alanda başarılı olabileceğinin en güzel mesajını verdi. Panelde, başarıya giden yolda hayal etmenin ve inanmanın önemli olduğuna dikkat çekilerek, kadınların günümüzde artık daha girişimci ve güçlü olduğuna vurgu yapıldı.
"Pes etmemeyi öğrendim"
Basketbola, hayal kurarak başladığını belirten 18 yaşındaki Çukurova Basketbol Spor Kulübü ve A Milli Takım Oyuncusu Gökşen Fitik, "Ailemin bana kazandırdığı en güzel şey hayal kurmak. Ailem olmasaydı belki de küçücük bir zorlukta pes edecektim. Ama bana pes etmemeyi ve hayal kurmayı öğrettiler. Umarım ben de bu panel ile sizlerin hayatına dokunabilirim" dedi.
"Mutlu kadınlar, mutlu toplum demektir"
Toroslar Belediye Başkan Atsız Afşın Yılmaz, her başarılı erkeğin arkasında ya süper kahraman bir annesi ya da süper kahraman bir eşi olduğuna dikkat çekerek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Yılmaz, şefkatin, fedakarlığın, özverinin ve sevginin simgesi olan kadınların hayatın her alanında huzur içinde yer almaları gerektiğine dikkat çekerek, panelin konuklarına ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Yılmaz, "Medeniyetin mimarisinde kadınların erkeklerden daha çok rolü vardır. Büyük usta Neşet Ertaş bunu 'Kadınlar insandır, biz insanoğlu' sözüyle çok güzel ifade etmiştir. Yani her başarılı erkeği yetiştiren bir anne ve arkasında bir eşi vardır. Biz de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde toplumda rol model olmuş başarılı kadınları hemşehrilerimizle buluşturmak ve onların aktaracağı bilgi, tecrübe ve düşüncelerini dinlemek istedik. Her birinin ayrı ayrı etkileyici ve güzel bir hikayesi var. Kendilerine çizilen yolu hayal ederek, çalışarak ve emek vererek aşıp başarıya ulaşmış kadınlar. Kendilerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
"Kadınlara yönelik projelerimizi hızla hayata geçiriyoruz"
Kadının sosyal ve ekonomik hayatın içinde daha aktif bulunması ve girişimcilik ruhlarının daha ön plana çıkması için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, "Kadınlara yönelik her türlü faaliyeti önemsiyoruz. Göreve geldikten kısa bir süre sonra 'Avrupa Yerel Yaşamda KadınErkek Eşitlik Şartı'nı imzaladık. Bununla ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kadın Danışma Merkezimiz, aktif bir şekilde çalışıyor. Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları Merkezimiz bünyesinde kadınlar üretmeye devam ediyor ve bu kurslara yeni branşlar ekleyeceğiz. Kadın Sığınma Evi çalışmamız var. Kısaca mutlu kadın, mutlu toplum demektir. Daha güzel bir Mersin ve Toroslar için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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