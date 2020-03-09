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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gültak, 8 Mart'ta kadınlarla buluştu

İHA

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla, kadın meclis üyeleri ve kadın belediye çalışanları, merkez ilçe kadın muhtarları ile kadın gazetecilerle bir araya geldi. Hal çalışanı kadın emekçileri de ziyaret eden Gültak, son olarak bir şehit annesinin evine konuk oldu.

Gültak, 8 Mart'ta kadınlarla buluştu

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla, kadın meclis üyeleri ve kadın belediye çalışanları, merkez ilçe kadın muhtarları ile kadın gazetecilerle bir araya geldi. Hal çalışanı kadın emekçileri de ziyaret eden Gültak, son olarak bir şehit annesinin evine konuk oldu.
Bir restoranda düzenlenen etkinlikte, tüm kadınlara birer şal hediye edildi. Burada konuşan Başkan Gültak, kadınlara yönelik hizmet ve çalışmaları anlattı, kadınlara pozitif ayrımcılık yapmaya, toplumsal statüsünü yükselten projeler üretmeye devam edeceklerini vurguladı.
“Topluma değer katan, mayasını oluşturan kadındır”
“Anneler, kadınlar, yılın sadece bir günü değil her günü kıymetli olmalı ve hatırlanmalı” diyen Gültak, “Kadın annedir, kadın üretkendir. Bizler de bir kadının çocuklarıyız. Dolayısıyla topluma değer katan, öz veren, mayasını oluşturan, kadının tam da kendisidir. Amacımız, kadını her zaman layık olduğu yere getirmektir. Çünkü kadın annedir, eştir, kardeştir. Sığınacak bir limandır, yeri geldiği zaman sırdaşımızdır. Kadına yönelik şiddeti kınıyorum. Şiddet uygulayanlar aciz, psikolojileri bozuk insanlardır. Bırakın kadını, dünyada hiçbir canlıya şiddet uygulanması taraftarı asla olamayız” diye konuştu.
Akdeniz’de ‘aile okulu’ açılıyor
Mersin’de bir ilki daha gerçekleştirdiklerini anlatan Gültak, belediye mahalle evlerinde mesleki ve beceri kurs alan kadınlara, İŞKUR üzerinden günlük 30 lira ücret verdiklerine de dikkat çekti. Kadınlar için başlattıkları 'Hoş geldin bebek' projesini de hatırlatan Gültak, 500’ü aşkın aileye ulaştıklarını belirtti. Aile birliğinin güçlü kılınması gerektiğinin altını çizen Gültak, “Günümüz dünyasının en büyük hastalığının boşanmalar olduğunu düşünüyorum. İnşallah yakın zamanda 'aile okulu’nu açıyoruz. Evlenmek isteyen gençlerimizi derslere alacağız. Üniversite ve Milli Eğitim Müdürlüğünden gelecek uzmanlarla birlikte bu gençlerimizi ders ve sınavlara tabi tutacağız. Tüm derslere katılan, sertifika alan gençlerimize de beyaz eşyasının bir tanesini Akdeniz Belediyesi olarak biz vereceğiz” ifadelerini kullandı.
Şehit annesini ziyaret
Gültak, ‘Dünya Kadınlar Günü’ ziyaretleri kapsamında, 1998 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Emre Öztük'ün annesini de Yeni Mahalle'de bulunan evlerinde ziyaret etti. Başkan Gültak, şehidin annesi Gülbeyaz Öztük ile sohbet etti, bir talebi veya sıkıntısı olup olmadığını sordu. Mersin Toptancılar Hali’nde çalışan emekçi kadınları da unutmayan Gültak, gün dolayısıyla onları da ziyaret ederek gönüllerini aldı, birer şal hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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