Üretici kadınların buluşma mekanı Özgür Kafe açıldı Mezitli Belediyesi tarafından hayata geçirilen Özgür Kafe, Mezitli Üretici Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin merkezi olarak çalışacak

Mersin'in merkez Mezitli Belediyesi tarafından hayata geçirilen Özgür Kafe, üretici kadınların buluşma mekanı oldu. Mezitli Üretici Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin merkezi olarak çalışacak kafenin açılışı yapıldı.

Katılımın yoğun olduğu açılış, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, kooperatif üyeleri ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Açılışta konuşan Mezitli Üretici kadın Kooperatifi Başkanı Ayşe Gül Yılgör, kooperatif olarak kadınların eşitlik, özgürlük ve adalet temelinde yürüttüğü bütünsel mücadelenin bir parçası olmayı, kadınların ekonomiksosyal ve siyasal olarak güçlenmelerine destek sunmayı hedeflediklerine vurgu yaparak, "Kooperatifimizde, kadınların birlikte üretecekleri, ürettiklerini satışa ve gelire dönüştürecekleri, bu faaliyetlerini eşitlik ve demokratik katılım ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirecekleri bir çalışma ortamını hayal ediyoruz. Mersin’deki diğer kadın kooperatifleri ile yardımlaşma ve dayanışmayı hedefliyoruz. Özgür Kafe’miz bizim için de tüm bu amaçları gerçekleştireceğimiz bir mekan olacak” dedi.

Göreve geldiği günden bu yana kadınların daha güçlü ve özgür olması için çalıştıklarını ifade eden Başkan Neşet Tarhan ise "Kooperatifçiliğin ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Bu işe birde kadınlar el atarsa çok daha iyi işler çıkacağını da görüyoruz. Bir profesör hocamız Mezitli’de bu işe soyundu. Enginar ve salep üretimi yaptılar. Biz de her zaman olduğu gibi onlara gereken desteği vermeye devam edeceğiz. 6 yıldır Mezitli’de kadınlar kadın gibi oldu. Toprakla uğraşmaya, üretmeye ve sosyal yaşamda daha fazla yer almaya başladı. Kadın dostu belediye olmak için çaba sarf ediyoruz. Çalışanlarına pozitif ayrımcılık yapan ender belediyelerden birisiyiz. Yakın süreçte kadınlarımız ekonomik ve siyasal olarak hak ettiği yeri alacaktır" dedi.

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