Tarsuslu öğrenci bilek birincisi oldu

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Mersin’in Tarsus ilçesinde bir öğrenci katıldığı bilek güreşinde şampiyon oldu.

Nevşehir’de düzenlenen 20192020 yılı Okul Sporları Bilek Güreşi Yıldızlar Grup Yarışmasında Tarsus Emine Boro Ortaokulu öğrencisi Narin Yıldız sol kol bilek müsabakasında birinci olurken, sağ bilekte dördüncü olmayı başardı.

Şahin Mahallesi’nde bulunan Emine Boro Ortaokulu öğrencisi Narin Yıldız grup müsabakalarında 5 rakibini yenip birinci oldu. Yıldız’ı öğretmenleri ve arkadaşları tebrik etti.

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