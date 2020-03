Toroslar Belediyesi sporcuları, yeni başarılara imza attı

Toroslar Belediyesi Spor Kulübü sporcuları yeni bir başarılara imza attı. Yağmur Avcı, Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakalarında kilosunda birinci olurken, Hentbol Takımı da Yıldız Erkekler İl Birinciliği Müsabakalarında şampiyonluğu göğüsledi.

Toroslar Belediyesi Spor Kulübü'nün yetenekli sporcuları, ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettikleri derecelerle Mersin'i gururlandırıyor. Mersin Hentbol İl Temsilciliğinin düzenlediği Yıldız Erkekler İl Birinciliği Müsabakalarında Tarsus Amerikan Koleji Spor Kulübü ile karşılaşan Toroslar Belediyesi Hentbol Takımı, turnuvada oynadığı 8 müsabakayı da kazanarak şampiyon oldu.

Öte yandan, 78 Mart tarihlerinde Burdur’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakalarında 40 kiloda yarışan Toroslar Belediyesinin yetenekli sporcusu Yağmur Avcı da birincilik elde ederek Karaman’da yapılacak olan finallere katılmaya hak kazandı.



"Sporcularımızı her zaman destekleyeceğiz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hentbol ve judo branşlarında katıldıkları müsabakalardan derecelerle dönen sporcularını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Başkan Yılmaz, "Sporcularımızın bu başarıları spora olan ilginin de artmasını sağlamaktadır. Bu başarılar bizi sevindiriyor, gururlandırıyor. Sporcularımızın katıldıkları karşılaşmalarda elde ettikleri başarılarla çalışmalarımızın meyvesini alıyoruz. Bu da bizim çalışma şevkimizi daha da arttırıyor. Çocuklarımız ve gençlerimiz için yapılan her yatırım geleceğimizin sağlam temeller üzerinde şekillenmesini sağlar. Bu anlayışla çalışmaya devam ederek, sporcularımızın her zaman destekçisi olacağız" dedi.

