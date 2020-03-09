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Fransa'da Korona virüsünden ölen Türk için memleketi Mersin'de gıyabi namazı kılındı Fransız yetkililer virüsün yayılma riski sebebiyle ölen Halil Bıçkı'nın naaşını yakınlarına teslim etmedi

İHA

Fransa'da Korona virüsünden ölen Halil Bıçkı için memleketi Mersin'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Fransa'da Korona virüsünden ölen Türk için memleketi Mersin'de gıyabi namazı kılındı Fransız yetkililer virüsün yayılma riski sebebiyle ölen Halil Bıçkı'nın naaşını yakınlarına teslim etmedi

Fransa'da Korona virüsünden ölen Halil Bıçkı için memleketi Mersin'de gıyabi cenaze namazı kılındı.
Alınan bilgiye göre, Fransa'nın Picardie bölgesinde yaşanan Halil Bıçkı, iki hafta önce ağır solunum rahatsızlığıyla Soissons kenti hastanesine gitti. Burada ilk tedavisi yapılan Bıçkı, durumu düzelince evine gönderildi. Ancak evinde yeniden fenalaşan Bıçkı, oğlu Serdar Bıçkı tarafından ambulansla yeniden hastaneye götürüldü.
Geçtiğimiz cumartesi günü hastaneye kaldırılan Bıçkı ile ilgili yapılan Korona virüsü testleri pozitif çıktı. Yaklaşık 5 gün hastanede tedavi gören Bıçkı, perşembe sabahı 09.30'da yaşamını yitirdi. Halil Bıçkı’nın, bulundukları Oise ve Picardie bölgelerinde virüsün yaygın olduğu, vali yardımcısı da dahil çok sayıda kişinin virüse yakalandığını ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, Halil Bıçkı’nın naaşı, ailesinin tüm ısrarlarına rağmen Fransa yakınlarına teslim edilmedi. Cenazenin 10 Mart 2020 tarihinde Fransa’ya defnedileceği belirtildi.
Yetkililerle tüm temaslarına rağmen kamu sağlığı gerekçesiyle babasının naaşını alamadıklarını belirten Bıçkı’nın oğlu Serdar Bıçkı, "Valilikten babamın naaşını alarak Mut'ta köyüne götürmek istedim. Ancak izin vermediler. En büyük dileği çok sevdiği ve hiç ilişkisini kesmediği köyüne gömülmekti" idi.
Naaşı verilmeyen Halil Bıçkı’nın ailesi, Türkiye’deki yakını olan Galip Acar’ı arayarak Mersin’in Mut ilçesinde gıyabi namazı kılınmasını istedi. Bunu da yakını olan Galip Acar gerçekleştirdi.
Namazdan sonra bir konuşma yapan Galip Acar, “Bilindiği üzere geçen hafta Perşembe günü Fransa’da Korona virüsünden vefat eden Halil Bıçkı Amcamız şartlardan dolayı buraya getirilemedi. Çocukları da aynı hastalıktan dolayı karantina altında tutulmakta. Kendilerinin bizden bir isteği oldu. Cenazemiz Türkiye’ye gelemediği için gıyabi cenaze namazı kılmamızı istediler. Biz de olur dedik. Burada ilçe müftümüzle görüştük. Sağ olsun hocalarımızla görüştük gerekeni konuştuk onlarda olumlu karşıladılar ve biz de üzerimize düşen görevi yaptık. Halil Amca için gıyabi cenaze namazını düzenledik Allah kabul etsin. Allah yattığı yeri cennet mekan eylesin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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