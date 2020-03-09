Tuz tüketimi günde 5 gramı aşmamalı İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı: "Tüketilen tuz iyotlu olmalıdır"

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) günlük kişi başı tuz tüketimini 5 gramının altında olması gerektiğini belirterek, "Tuz tüketimi 5 gramı aşmamalıdır. Tüketilen tuz iyotlu olmalıdır. Sağlık Bakanlığının 2017 çalışmasına göre günlük kişi başı tuz tüketiminin 10.2 gram olduğu saptanmıştır. Bu değer DSÖ'nün önerdiği günlük tüketim miktarının iki katıdır" dedi.

Tuza Dikkat Haftası dolayısıyla açıklama yapan Müdür Bahçacı, tuzun besinlerin doğal bileşiminde bulunduğu gibi deniz tuzu ve kaya tuzu olarak da elde edilebileceğini söyledi. Genel olarak tuzun sodyum ve klorürden oluştuğunu kaydeden Bahçacı, "Sodyum klorür içeriği tüm tuzlarda yaklaşık olarak aynıdır. DSÖ günlük kişi başı tuz tüketimini 5 gramın altında önermektedir ve bu miktar bir tepeleme bir çay kaşığına denk gelmektedir. Günlük olarak tüketilmesi önerilen bu miktar, gün içinde tüm besinlerimizle aldığımız tuzu da kapsamaktadır. Diyetimizdeki çok fazla tuzun, kan basıncını arttırarak inme ve kalp hastalığı riskini yükselttiğini biliyoruz. İnme ve kalp hastalıkları da dünya çapında en önemli ölüm ve sakatlık nedenlerinden ikisi olarak gösterilmektedir. Sağlık Bakanlığı Türkiye beslenme rehberine göre, aşırı tuz tüketimi, kardiyovasküler hastalıklar, böbrek hastalıkları, hipertansiyon, inme, osteoporoz ve bazı kanser türlerinin oluşmasına neden olabilmektedir. Tuz tüketimi 5 gramı aşmamalıdır. Tüketilen tuz iyotlu olmalıdır. Sağlık Bakanlığının Türkiye beslenme ve sağlık araştırması, 2017 çalışmasına göre günlük kişi başı tuz tüketiminin 10.2 gram olduğu saptanmıştır. Bu değer DSÖ'nün önerdiği günlük tüketim miktarının iki katıdır" diye konuştu.

Aşırı tuzun alındığı kaynakları da açıklayan Bahçacı, "Evimizde ya da ev dışında lokanta, restoran, kafe gibi yemek yenilen yerlerde yemekler hazırlanırken eklenen tuzdan. Evimizde ya da ev dışında lokanta, restoran, kafe gibi yemek yenilen yerlerde yemek sırasında sofrada yemeklere eklediğimiz tuzdan. Ambalajlı gıda ve içeceklerin tüketimi ile aldığımız tuzdan. Bazı ülkelerde ana tuz kaynağı birey tarafından yemeklere eklenen tuzdur, ancak bu sadece tuzluktan gelmez, soya sosu gibi tuzlu soslardan gelebilir. Dünyada birçok ülkede, alınan tuzun büyük kısmı, işlenmiş, ambalajlı gıdalarda ekmek, kahvaltı gevrekleri veya hazır yemekler gibi veya restoran yemeklerinde, kafeterya yemeklerinde ve ev dışında kalan diğer yerlerde bulunan tuzlardan gelmektedir. Sağlık profesyonelleri, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, gıda ve içecek sektörü, lokantalar, restoranlar ve hatta bireysel olarak besinlerimizin içerdiği yüksek tuz ve bunun sağlığımıza zararlı etkileri konusunda farkındalığımız yüksek olmalıdır. Aşırı tuz tüketimini azaltmak için hep birlikte hareket edelim" şeklinde konuştu.

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