Ayrıldığı eşi 7 yaşındaki kızının gözü önünde vurup sakat bıraktı



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) MERSİN'de sokak ortasında 7 yaşındaki kızının gözü önünde ayrıldığı eşi Özkan Yarbi (35) tarafından pompalı tüfekle vurularak sakat bırakılan Hatun Koç (28), sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Olay, geçen yıl 27 Mayıs'ta merkez Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar mevkisinde meydana geldi. Özkan Yarbi velayeti annesinde olan 7 yaşındaki kızına bayram alışverişi yapmak için eski eşi Hatun Koç ile otogar yakınlarında buluştu. Çocuğunu alan Yarbi, arabasına bindirdiği eski eşi ile tartışmaya başladı. Koç ile yeniden barışmak isteyen Yarbi, olumsuz yanıt alınca aracı ıssız bir alana doğru sürmeye başladı. Şüphelenen Koç, bir süre sonra yavaşlayan araçtan inip kaçmaya başladı. Araçtan inen Yarbi, yanında getirdiği pompalı tüfekle çocuğunun gözleri önünde Koç'a 3 el ateş etti. Sağ ayağından yaralanan Koç, hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan Özkan Yarbi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Günlerce süren tedavinin ardından taburcu olan Hatun Koç'un sağ ayağı sakat kaldı. Olayın ardından Yarbi hakkında 'kasten yaralama' suçundan iddianame hazırlandı.

ADALET İSTİYORUM

Yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine anlatan 4 ve 7 yaşında iki çocuk annesi Hatun Koç, Özkan Yarbi ile 2012 yılında evlendiklerini ve evli kaldıkları 7 yıl içerisinde sürekli şiddete maruz kaldığını söyledi. Eşinin önce yüzünün sol tarafını felç bıraktığını ardından da ayağını sakat bıraktığını dile getiren Koç, "Ben ölmek istemiyorum. Lütfen önlem alınsın. Beni dövdü, evimi yaktı sakat bıraktı. Söylediği her şeyi yaptı. Şimdi de çıkınca seni öldüreceğim diye tehdit ediyor. 29 dosyamız olmasına rağmen bu adam hiçbir zaman cezaevine girmedi. Beni bıçakladı sol tarafım felç kaldı. Şu anda tutuklu ve bu yaptıklarından dolayı cezalandırılmasını istiyorum. Bu adamın 20 sene kesinleşmiş cezası var. Bu yüzden de beni tehdit ediyor. 'Zaten 20 sene cezam var, ben çıkıp seni öldürürüm, ondan sonra hepsini yatarım' diye tehdit ediyor. Bu şahıs daha ne yapabilir. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Ben ölmeden önce yetkililer bir şey yapsın. Çocuklarımın annesiz kalmasını istemiyorum. Çocuğum halen baba kelimesini kullanmıyor. Halen 'anne sen vurulma' diyor. Benim vurulduğum yerlere bakıp, yaralı yerlerimi öpüyor" dedi.

Mağdur kadının annesi Teslime Evecan (50) da kızının yıllardır şiddete maruz kaldığını dile getirerek, "Artık yeter. Bu kişi içeriden çıkmasın. Cezasını çeksin" diye konuştu.

OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olay anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, Yarbi, eski eşi Koç'u, önce darp edip yere düşürüyor. Ardından 7 yaşındaki kızının önünde yerde yatan kadının önce dizine ardından da topuğuna pompalı tüfekle ateş edip, olay yerinden ayrılıyor. Kanlar içinde kalan kadın ise çığlık atarak çevreden yardım istiyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2020-03-09 17:18:11



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