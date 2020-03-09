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Cezaevindeki eski eşe 'tehdit' soruşturması

İHA

Mersin'de 5 yıl önce ayrıldığı eski eşini pompalı tüfekle vurarak yaralayan cezaevindeki şahıs hakkında 'tehdit' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Cezaevindeki eski eşe 'tehdit' soruşturması

Mersin'de 5 yıl önce ayrıldığı eski eşini pompalı tüfekle vurarak yaralayan cezaevindeki şahıs hakkında 'tehdit' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, iki ay önce 2 çocuk annesi Hatun K.'nın 5 yıl önce ayrıldığı eşi Ö.Y. tarafından pompalı tüfekle yaralanmasının ardından tutuklanan şüphelinin cezaevinden eski eşine mektup göndererek onu tehdit ettiği iddiası üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Ayrıldığı eşi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak yaralanan Hatun K., gazetecilere yaptığı açıklamada halen cezaevinde tutuklu olan eski eşinin mektup göndererek kendisini tehdit ettiğini öne sürmüştü. Hatun K., "Vurulma olayına kadar 29 dosyamız olmasına rağmen bu adam hiçbir zaman cezaevine girmedi. Beni bıçakladı sol tarafım felç kaldı, buna rağmen cezaevine girmedi. Şu anda tutuklu ve bu yaptıklarından dolayı cezalandırılmasını istiyorum. Bu adamın 20 sene kesinleşmiş cezası var. Bu yüzden de beni tehdit ediyor. 'Zaten 20 sene cezam var, ben çıkıp seni öldürürüm, ondan sonra hepsini yatarım' diye tehdit ediyor. Bunu da mektuplarla beyan ediyor. Mektupları ben mahkemeye sundum. 'Senin yüzüne kezzap döküp yakıp, insan içine çıkamayacaksın' gibi tehditler sürekli alıyoruz" demişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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