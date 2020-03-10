Ayrıldığı eşi 7 yaşındaki kızının gözü önünde vurup sakat bıraktı (2)

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

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SAKAT BIRAKTIĞI ESKİ EŞİNİ TEHDİT EDEN SANIK HAKKINDA SORUŞTURMA

Mersin'de, 7 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi Hatun Koç'u pompalı tüfekle vurarak sakat kalmasına neden olan Özkan Yarbi'nin tutuklu bulunduğu cezaevinden mektupla Koç'u tehdit ettiği belirlendi. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yarbi hakkında soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2020-03-09 23:59:42



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