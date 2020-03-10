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Suda ilk aboneliklerde alınan katılım bedelinde indirim teklifi mayıs ayına kaldı

İHA

Suda ilk aboneliklerde alınan katılım bedelinde indirim teklifi mayıs ayına kaldı

MESKİ’nin, 1 Ocak’tan itibaren alınmaya başlanan suda ilk aboneliklerde yüzde 2 katılım payında yüzde 50 indirime gidilmesi gündemiyle toplanan Olağanüstü Genel Kurulunda, Cumhur İttifakının daha yüksek oranda indirim istemesi üzerine indirim mayıs ayına kaldı.
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün olağanüstü genel kurulunda, ilk su aboneliklerinde alınan katılım payının yüzde 50 oranında indirilmesi teklifi görüşüldü. MESKİ, 2020 yılı Ücret Tarifesinde, ilk su aboneliklerinde bir kereye mahsus alınan Su ve Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payını, bina ve arsalarda emlak vergi değerinin yüzde 2’si olarak belirlemişti. İlgili yasalar MESKİ’ye söz konusu oranda tahsilat yapma yetkisi veriyordu ancak kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yönetmeliğin ve oranların yeniden gözden geçirilmesini istedi. Yapılan çalışmanın ardından MESKİ olağanüstü genel kurula çağrıldı ve Başkan Vahap Seçer’in, ilk su aboneliklerinde alınan katılım payının yüzde 50 oranında indirilmesi yönündeki teklifi genel kurula sunuldu.
Başkan Seçer’in genel kurula sunduğu teklifte, yüzde 50 indirimin, altyapısı tamamlanmış yerlerde uygulanması şerhi yer alıyordu. Cumhur İttifakı üyeleri, indirimin tüm Mersin’de geçerli olmasını önerdi. Başkan Seçer, Cumhur İttifakının bu önerisini dikkate aldı ve gündem maddesi ‘bütün Mersin’de geçerli’ ibaresi de eklenerek oylamaya sunuldu. Teklifte, indirimin geriye dönük olarak işlemesi ve aradaki farkın vatandaşlara geri ödenmesi de yer alıyordu.

Teklif reddedildi
Cumhur İttifakı üyeleri teklif oylamaya sunulduğunda blok halinde ret oyu kullandı. Oylamanın tamamlanmasının ardından Cumhur İttifakı, yüzde 55 oranında indirim teklifini başkanlığa sunmak istedi. Ancak, bu sırada hukukçu meclis üyeleriyle hukukçu bürokratlardan, ikinci bir oylama yapılamayacağı uyarısı geldi. Hukukçu meclis üyeleri, olağanüstü genel kurulun, önceden ilana çıkan gündem ilanına göre yapılabileceğini, ilan edilen gündem maddesine yeni bir madde eklenemeyeceğini belirtti. Cumhur İttifakı üyeleri, yeni gündem maddesi eklenmediğini, maddenin yeniden oylanmasını istediklerini söylediler, ancak bunun yasal olarak mümkün olmadığı dile getirildi.
Bunun üzerine Başkan Seçer, yasal olarak genel kurulun sona erdiğini belirterek oturumu kapattı. Böylece Mersin kamuoyunun yakından takip ettiği indirim kararı mayıs ayındaki genel kurula kaldı.

“MESKİ’nin baştan aşağı yenilenmesi lazım”
Başkan Seçer, genel kurulda su fiyatları ve abonelik ücretleriyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. MESKİ’nin baştan aşağıya yenilenmesi gerektiğini ifade eden Başkan Seçer, “İlinizde birçok yer yatırım bekliyorsa, kanalizasyon bekliyorsa, batı bölgelerinde arıtma, kanalizasyon sorunları ayyuka çıkmışsa, Anamur temiz içme suyu konusunda sıkıntı yaşıyorsa MESKİ’de bazı eksikler yapılmış, yeterince yatırım yapılmamış demektir. Anamur Otluca Su Projesi 100 milyon lira gibi kaynak gerektiriyor. Erdemli’de bütün siteler bizden kanalizasyon istiyor. Arıtma, temiz içme suyu istiyor. Arıtma istiyor Silifke. Taşucu’nda yaşayanlar sokaklarda akan kanalizasyonla beraber yaşıyor. Onlar vidanjör marifetiyle alınıyor. Şimdi bütün bunların, bu projelerin gerçekleşmesi lazım. Kaynak, para lazım” dedi.
MESKİ’nin önümüzdeki dönemde 2,5 milyarlık yeni yatırım yapacağını ifade eden Seçer, “Akkent, Karacailyas, Kızkalesi, Tarsus, Taşucu arıtma ve kanalizasyonu için ihaleye çıkıldı. Silifke arıtmasının yeni projesi yapılıyor. Bu yatırımları yapmak zorundayız” diye konuştu.

“Mersin’de su Adana, İzmir ve Gaziantep’e göre daha ucuz”
Mersin’de sudaki kayıpkaçak oranının yüzde 65 civarında olduğunu belirten Seçer, şöyle devam etti:
“Fiyat konusunda insanlar bizden şikayetçi. Şikayetçi olanlar suyu kaçak kullanıyor. Geçen yılla bu yıl arasındaki fark nedir? Haklı mıdır, haksız mıdır? 010 metreküp aralığın su kullanımında yüzde 11 fiyat artışı var. 010 metreküp oranı toplam abonelerin yüzde 71’i, yani yaklaşık dörtte üçü. 2175 ve 75 metreküp üstü su kullananların aldıkları zam oranı yüzde 19. Abone sayıları içindeki oranı yüzde 16. Peki neden şikayet ediliyor? Fiyatlar aynı. Orada da bir açıklama getirmem lazım. Meskenlerde ciddi fiyat artışı yok. Yapılan fiyat değişikliği sonrası dahi Mersin’de 1 metreküp 7,99 TL. Adana’da 10.56, İzmir’de 11.06 TL, Gaziantep’te 11.42 TL. Fiyatlarda yüzde 28 düzenleme yapmışız. Bunlar çok büyük fiyat farkları değil. Dolardaki, avrodaki personel giderlerindeki maliyet artışlarına bakın. Kaçakkayıp oranını azaltmadığımız sürece suda indirime gitme şansımız yok.”

Köyden mahalleye dönüşen yerlerin su indirimi yasal süresi bitti
Seçer, köy iken mahalle statüsüne alınan Yanpar, Hebilli, Bozön, Cemilli, Çevlik Pelitkoyağı, Çopurlu, Dalakderesi, Doruklu, Işıktepe, Resul, Yeşilova, Çavak, Emirler, İnsu, Kocahamzalı ve Uzunkaş’ın da aralarında bulunduğu mahallelerin 2014 yılından beri kullandıkları su bedelinin yüzde 25’ini ödediklerini, 2019 Temmuz ayı itibariyle yasanın tanıdığı bu muafiyetin sona erdiğini ve köylerdeki meskenlerin de kullandıkları su miktarı kadar ödeme yapmaya başladıklarını anlattı.
Mut ilçesindeki su fiyatı düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda da bulunan Seçer, 2019’da Mut’tan toplam tahsilatın 9 milyon 500 lira olduğunu, ilçeye yapılan yatırımın ise 11 milyon 250 bin liraya ulaştığını kaydetti. Seçer, “Mersin’in 13 ilçesinde herkes suyu aynı bedelle kullansın ama her yere de adaletli yatırım yapalım istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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