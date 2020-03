Başkan Bozdoğan’dan tarım ve tekstilde çalışan işçi kadınlara sürpriz ziyaret

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, tarım işlerinde çalışmak üzere sabahın erken saatlerinde servis bekleyen tarım işçisi kadınlarla tekstilde çalışan kadınlara sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, hediyeler verdi.

Başkan Bozdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, tarlaya ya da bahçeye gitmek için servis bekleyen kadın tarım işçilerini ziyaret etti. Başkan yardımcıları ile birlikte tarım işçisi kadınlara sürpriz yapan Bozdoğan, işçilerle sohbet ederek hediyeler verdi.

Kadınların gündelik işlerinin yanı sıra yaşamın her alanında önemli bir rolleri olduğunu belirten Bozdoğan, emekçi kadınların iş alanlarının her kademesinde özveriyle sorumluluk üstlendiklerine dikkat çekti. Bozdoğan, kadınların üretime olan katkılarının hafife alınmayacak kadar önemli boyutta olduğunu vurguladı.

Başkan Bozdoğan daha sonra tekstil işinde çalışan kadınları da ziyaret etti. Kadınlara, işlerinde kolaylıklar dileyen Bozdoğan, kadına saygının giderek yitirildiğini söyledi. 2019’da 474 kadının öldürüldüğünü, binlerce çocuğun annesiz kaldığını ifade eden Bozdoğan, “Son 10 yıllık sürece baktığımız zaman 3 bine yakın öldürülen kadın. Kadına olan şiddet, çocuk gelinler ve bunları legal hale getirmeye çalışan bir düzen. Diğer tarafta gelir dağılımındaki eşitsizlik, adaletten yoksunluk, namus cinayetleri adı altında legal olarak ceza indirimine gitmeler. Bir tarafta da çok eşlilik. Sevgide sınır yok Türkiye’de. ‘Pazara kadar değil, mezara kadar sevgi’ diyor ve bu da herkesin hoşuna gidiyor, sosyal medyada paylaşılıyor. ‘Aşkım için ölürüm’ diyor, neticede gidişatın geldiği yerler ölümler. Öbür tarafta üreten kadın ve o şanslı gurup şu an sizler. Bu cumhuriyete hepimizin hele de üreten insanların hepimizin borcu var” dedi.

Eğitim konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getiren Bozdoğan, “Her yerde okuma salonları açmaya çalışıyoruz. Sadece erkeklerin değil, kadınlarımızın da eğitilmesi için. Cumhuriyette üreten insan olmanın borcunu fazlasıyla ödemek zorundayız. İnsana çok hazin geliyor, kadınlar gününü kutlamak. Bu ülkede ne zamanki erkekler günü kutlanmıyorsa Kadınlar Gününün kutlanmadığı gün her şey eşit demektir. O zaman başardık demektir. Ama hala kadınlar gününü böyle detaylı, bu kadar ince ince kutluyorsak bunu da hepimizin sorgulaması lazım. Kadın cinayetlerinde hele de çocuk gelinlerde birinciyiz. Siz çalışan kadınların, üreten insanların sorumluluklarının ne kadar çok olduğunu belirtmek için anlatıyorum. Eğer bu ülkede sosyal adaleti sağlayacaksak, eşitim sözünün ne kadar yüce olduğunu anlatacaksak üreten ve emekçi kadınların sayesinde olacak” diye konuştu.

