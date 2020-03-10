Erdemli'deki hırsızlık olaylarının failleri yakalandı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde 8 ayrı hırsızlık olayının failleri oldukları belirlenen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde son zamanlarda meydana gelen hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme olaylarının aydınlatılması amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından çalışma başlatıldı. Aydınlar ve Sarıkaya mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının organize bir şekilde yapıldığını tespit eden ekipler, 4 şüpheliyi suçta kullanılan kamyonet ile birlikte yakalayarak gözaltın aldı. Şüphelilerin araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin alınan ifadelerinde 8 faali meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri ise 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

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