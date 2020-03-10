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Çocuğunun gözü önünde vurduğu eski eşini hakim karşısında bile tehdit etti Mersin'de 9 ay önce sokak ortasında 2 çocuk annesi eski karısını pompalı tüfekle vurup, ağır yaralayan zanlı Özkan Y., ikinci kez hakim karşısına çıktı Cezaevinden yazdığı mektuplarla mağdur kadını ölümle tehdit etmeye devam eden sanık, hakim karşısında da tehditlerini sürdürdürdü Özkan Y.: "Kocana söyle ona mini etek giydireceğim"

İHA

Mersin'de 9 ay önce sokak ortasında 2 çocuk annesi eski karısını pompalı tüfekle vurup, ağır yaralayan zanlı Özkan Y., ikinci kez hakim karşısına çıktı. Cezaevinden yazdığı mektuplarla mağdur kadını ölümle tehdit etmeye devam eden şahıs, hakim karşısında da tehditlerini sürdürdürdü. Özkan Y., "Mektup gönderme. Kocana söyle ona mini etek giydireceğim" dedi.

Çocuğunun gözü önünde vurduğu eski eşini hakim karşısında bile tehdit etti Mersin'de 9 ay önce sokak ortasında 2 çocuk annesi eski karısını pompalı tüfekle vurup, ağır yaralayan zanlı Özkan Y., ikinci kez hakim karşısına çıktı Cezaevinden yazdığı mektuplarla mağdur kadını ölümle tehdit etmeye devam eden sanık, hakim karşısında da tehditlerini sürdürdürdü Özkan Y.: "Kocana söyle ona mini etek giydireceğim"

Mersin'de 9 ay önce sokak ortasında 2 çocuk annesi eski karısını pompalı tüfekle vurup, ağır yaralayan zanlı Özkan Y., ikinci kez hakim karşısına çıktı. Cezaevinden yazdığı mektuplarla mağdur kadını ölümle tehdit etmeye devam eden şahıs, hakim karşısında da tehditlerini sürdürdürdü. Özkan Y., "Mektup gönderme. Kocana söyle ona mini etek giydireceğim" dedi.
Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Özkan Y., mağdur kadın Hatun K., tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi de müdahil oldu. Tutuklu yargılanan Özkan Y., mahkemedeki ifadesinde, yıllardır tartıştıklarının doğru olduğunu belirterek, "Evet bir sürü dava dosyamız oldu ve az cezalar aldım. Çünkü en ufak tartışmada karakola gidip, şikayetçi oluyordu. Sonra karakoldan el ele çıkıp, eve geliyorduk. Ben cezaevindeyken başka biriyle bana fotoğraf yolladı. Ben ister istemez buna çok sinirlendim ve mesajlar attım. Ama sonra yaptığımın yanlış olduğunu anladım. O olaydan sonra 2 kez karşılaşmamıza rağmen bir şey yapmadım. Olay günü de ben çocuğumuzu al gel demedim. Ona sadece bayram arifesinde çocuğu alacağımı söyledim. Zaten olay da bir anlık öfke ile oldu. Yaptığım hareketten dolayı çok pişmanım. Zaten tüfeği inceletirseniz bir tane daha kurşun var. Eğer öldürecek olsam onu da sıkar, öldürürdüm" dedi.

"Çocuklarım için korkuyorum"
Hatun K. ise şahsın kesinlikle dışarı çıkmaması gerektiğini belirterek, "Zaten bir sürü kesilmiş cezası var. Eğer bu dosyadan dışarı çıkarsa beni kesin öldürür. Onun dışarı çıkmasını istemiyorum. Çocuklarım için korkuyorum. Daha çıkmadan bile mektuplarla tehdit ediyor" diye konuştu.
Müşteki avukatları da Özkan Y.'nin 29 şikayet dosyasının bulunduğunu kaydederek, "Bunların çoğu da aile içi şiddet. Ama şahsın aldığı cezalara baktığımız zaman şok oluyoruz. Birinde 2 ay, birinde 3 bin lira para, birinde hükmün açıklanmasını ileriye bırakma gibi en düşük cezaları almış. Hepsinde de indirim uygulanmış. Biz artık şahsın ceza almasını istiyoruz. Sanık cezaevinden halen müvekkilimizi mektuplarla tehdit ediyor. Yazdıklarıyla ilgili zaten Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştır. Sanık eğer dışarı çıkarsa müvekkilimize zarar verecektir. O yüzden bu aşamada sanığının tutukluluk halinin devam etmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.
İddia makamı da sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.
Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Bu sefer mahkemede tehdit etti
Dün Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın mağdur kadına cezaevinden yolladığı tehdit mektuplarıyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Sanık bugün mahkeme sonrasında tutukluluğun devamına karar verilmesine tepki gösterirken, Hatun K.'yi hakim karşısında bir kez daha tehdit etti. "Mektup yollama" diyen Özkan Y., "Kocana mini etek giydireceğim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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